「おかずになるものがあれば…」青果店に侵入し商品盗む大胆な犯行の一部始終…84歳の男が現行犯逮捕　1年以上前から同様被害相次ぐ　福岡市

福岡市で大胆な犯行の一部始終をカメラが捉えました。

倉庫に現れたキャップをかぶった男。

ライトを片手にうろうろと辺りを物色すると、お目当てのものが見つかったのか、いくつかの商品をトートバッグに入れていきます。

そして、そのまま倉庫から出ると、パトロール中の警察官に呼び止められ、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。

この時、警察官は倉庫前で不審な動きをする男を見つけ、出てくるのを待っていたといいます。

逮捕されたのは、店の近くに住む高辻新容疑者（84）。

高辻容疑者のトートバッグの中には、干しシイタケやサバの缶詰、ナシやブドウなど3500円相当が入っていたということです。

調べに対し、高辻容疑者は「おかずになるようなものがあればと倉庫の中に入った」と容疑を認めています。

この青果店では、1年以上前から倉庫から商品が盗まれる被害が相次いでいて、9月にも閉店後の倉庫で、店の従業員が高辻容疑者と特徴が似た男と鉢合わせ、逃げられる騒動がありました。

警察は余罪についても調べています。