千賀健永「保湿力がすごく高い」肌が敏感な時期に愛用！高保湿化粧水

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【徹底解説】千賀健永のスキンケア講座！乾燥肌・敏感肌におすすめのセラミドとは？種類・効果・選び方まで全部教えます！』の動画を投稿。スキンケアについて語りながら、使用感も明かしてくれました！

■保湿ローション

動画内に登場したのはこちら！

LANEIGE/クリームスキン ローション 税込3,630円（編集部調べ）

さっぱりとした付け心地と高い保湿力を同時に叶えてくれる化粧水！

こちらについて千賀さんは「さっぱりとした使い心地なのに、使った時のしっとり感とか保湿力がすごく高いです」とコメント。さらに、自身が多忙で肌が敏感になっている時期だとも明かし「そんな時にこのラネージュはすごく使いやすいです」と振り返っていました。

また、テクスチャーについても「シャバシャバしてる化粧水なんだけど、肌にあたった時に肌を守ってくれるような保湿力」と表現していました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらスキンケアについてトーク！ぜひチェックしてみてくださいね。