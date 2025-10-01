10月に入り、様々な商品やサービスの値札も装いを変え本格的な値上げの秋に突入しています。



3,000品目以上の飲料や食料品のほか、生活の足となる路線バスの運賃も値上げされています。



秋田市では市民から不安の声が聞かれました。



秋田市に本社がある秋田中央交通は1日から初乗運賃を40円引き上げ、210円にしました。



空港リムジンバスの運賃は950円から1200円に、1日乗り放題乗車券も200円値上がりしています。





65歳以上が1回100円で利用できる高齢者コインバスの運賃は変更ありません。県内に約3,000機設置されている秋田ダイドーの自動販売機の商品は、来月1日から一部商品が順次10円程度値上がりすることになっています。懸念されるのが、買い控えによる売り上げの減少です。秋田ダイドー 営業部 堀川一智部長「ある程度工夫はしてるんですけども、それでもやっぱり値段上がってしまうとどうしても販売本数は落ちてしまうというのが現状ですね」「隣に自動販売機が他社さんのものがあったりすると見比べられてしまうので、そこでどういう消費戦略を打って価格面なのか、あるいはまた別の形なのかというところを常に考えて販売しています」民間の信用調査会社帝国データバンクによりますと、主要な食品メーカーが1日値上げした飲料や食料品は、合わせて3,024品目。物価の高騰が続く中、消費者からは不安の声が聞かれました。20代・女性「買い物しづらいなっていう感じですかね」20代・男性「今まで以上に頻繁にお出かけとかもできなくなったので、するときはほんとにまとめてするような感じにはなっちゃいましたね」70代・女性「今は主人と2人ですのでそうすると必要なものを必要なだけっていうような感じで買ってます」「食品はもう下げようがないような感じに思ってますので、電気ガス水道、そういったものをまず節約するようにはしています」70代・男性「僕はもう年金生活なんで年金はそれほど上がんないから、いやただ若い人と比べたら、ここまで来ちゃったんで僕なんかは、まだいいのかななんて思うけども、若いとこれから大変だよね」値上げの一方で、秋田県の最低賃金が引き上げられるのは半年後の来年3月末。家計には厳しい状況が続きそうです。製造業者にも値上げに踏み切らなければならない切実な理由があります。みそやしょうゆ、日本酒を製造している潟上市の小玉醸造です。1日の出荷分からみそを15％程度値上げしました。小玉醸造のみそは「ヤマキウ」のブランドで親しまれています。米麹をたっぷり使った伝統的な秋田みそで、1879年・明治12年に製造を始めました。県内全体の製造量の約半分を占める、主力商品でです。値上げの理由は…5代目小玉真一郎社長「秋田味噌の特徴っていうのは『米麹』をたっぷり使って、旨味そして甘みを感じる、そういうみそになってますね」「大豆の使用量よりも米麹の使用量の方が多いので大量の米を使いますね」みその原料のひとつが加工用米です。主食用と同じく価格が高騰しています。小玉社長「米麹ですね、コメで麹をつくったものであれは味噌用です」1年間に製造するみその量は約100トン。50トン以上の加工用米が使われます。小玉社長「米（価格）は、例えば加工用米だとするともう190％位ですね」田村修アナウンサー「2倍くらい？」小玉社長「はい」田村アナ「じゃあ味噌の価格相当上げないと追いつかないんじゃないですか？」小玉社長「本来はコメの価格に合わせてみその価格を改定するとすればものすごい値上げになってしま うんですが、それではお客様の手の届かない、そういう価格になってしまいますので、私どもはそこまでは値上げはできないと」また「太平山」や「天巧」などのブランドで知られる日本酒も今日の出荷分から15％程度値上げしています。小玉醸造・小玉真一郎社長「お酒の酒造好適米も180％ 以上の値上げなのでこれも非常に苦しいですね。今月から酒の仕込みも始まりますけれども、コメの価格に釣り合うような値上げっていうのはできないので」小玉社長は、「みそ離れ・日本酒離れ」につながらないよう当面は、補助金なども活用して企業努力で賄いたいと話しています。