日本列島は次第に高気圧に覆われる見込みです。2日(木)からは局地的に雷雨に見舞われるところもありそうですが、広く晴れるでしょう。

ただ、週明けにかけては低気圧が通過するなどし、東日本を中心に雨が降る見込みです。

2日午後9時の予想天気図です。日本列島付近は移動性の高気圧に覆われるでしょう。晴れるところが多いですが、気温は高くなりそうです。

一方、4日(土)の午前9時では、低気圧が黄海にあり、そこからのびる前線が九州付近にかかりそうです。

週末は西日本で、週明けにかけては東日本で天気が崩れそうです。

週末からの雨と風の予想ですが、4日は未明から九州など西日本で雨が降りそうです。

その後は低気圧が日本海を進むなどし、5日(日)の夜遅くから6日(月)にかけて北陸や東北などで雨脚が強まりそうです。

北陸では、週明けにかけて雲が広がり、6日の月曜日は雨が強まるところもありそうです。

高気圧と低気圧が交互に進み、気圧配置は秋らしくなっています。天気は「猫の目」のようにコロコロと変わる天気がしばらく続きそうです。