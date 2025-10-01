半年ぶりの値上げラッシュです。10月から飲料や食料品だけで3000品目以上が値上げされたほか鉄道でも運賃の値上げが発表されました。“値上げの秋”に消費者からは困惑の声が聞かれました。



帝国データバンクによると値上げされたのは飲食料品だけで3024品目。分野別では「酒類・飲料」が2262品目と最も多く生活に身近なあの商品も。



（リポート）

「これまで200円でおつりが来ていた飲料ですがきょう（10月1日）から希望小売価格が200円を超えます」





大手飲料メーカーの500ミリリットルペットボトルは希望小売価格が1本200円になりました。〈買い物客〉「200円になるの？なんでそんな高くなるの？」〈買い物客〉「10月からまた上がって大変だわね。わたしらも節約志向で何買っていいかわからない。あんまり高くて何でもね」仕入れ価格の上昇に伴い、こちらの店では10月1日からペットボトル飲料を10円から20円値上げしたということです。このほか、食卓の味方・納豆や豆腐は大手メーカーが出荷価格を10パーセント値上げ。サトウ食品のパックご飯は3食パックで約90円の値上げとなっています。〈買い物客〉「コメも高いけどなんでペットボトルが上がるのって思ったけどね。みんな上がっているんだよね」〈買い物客〉「こういう日常のものが上がってくると知らないうちに細かいお金がでていますので、やっぱりこう真綿でしめられるような感じで」値上げの背景には原材料費や光熱費などの高騰に加えて物流費や人件費の上昇が挙げられるということです。ことし1年間に値上げされた品目は2年ぶりに2万を超える見通しになりました。一方、値上げの波は地域の足にも。上越市から糸魚川市や妙高市を結ぶ「えちごトキめき鉄道」です。開業からことしで10年目。現在は1日約9000人が利用しています。しかし、経営状況は厳しく、昨年度は2億8200万円の赤字。さらに止まらない資材やエネルギーなどの高騰。人件費の上昇なども重なり、10月から運賃を改定。平均18パーセントの値上げを決めました。値上げは2020年4月以来2回目です。〈利用者〉「（利用は）週に1回くらいですね、往復で。週に1回だとしてもそれが積みかさなると痛手ではあるかな」〈利用者〉「電車は毎日使いますね、仕事の通勤で使うくらいなんですけど。物価とかも高騰していますし、 仕方ないんじゃないかな」食費に交通費……。値上げの波は家計を直撃しています。