ロッテは、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから通年販売中の「クーリッシュ バニラ」「クーリッシュ ベルギーチョコレート」を、10月下旬から冬季限定品質で順次発売する。

「クーリッシュ」は季節に合わせて、アイスの中に入っている氷のサイズを変更している。冬季限定品質では氷のサイズを小さくし、マイルドな冷涼感と、よりなめらかな食感が楽しめる仕立てにした。味わいは、冬向けの“濃い”品質が楽しめる。特に「クーリッシュ”濃い”バニラ＜冬季限定＞」は、通常品質にはない乳脂肪分を1.0％配合することで冬にぴったりな味わいを目指した。デザインは雪の結晶や冬に合わせた色合いにしており、今年はレアデザインとして、雪の結晶がハートマーク、星マークのものも登場。冬ならではの濃厚な味わいになったクーリッシュをぜひ体感してほしい考え。





商品特長は、ワンハンドで楽しめる“飲むアイス”。アイスに入っている微細氷のサイズを小さくし、マイルドな冷涼感と、よりなめらかな食感が楽しめる仕立てにした。冬らしい濃い味わいが楽しめる。＜バニラ＞は通常品質にはない乳脂肪分を1.0％配合している。季節感ある雪の結晶を全面に配した冬季限定のデザインとなっている。メインデザインの他に、雪の結晶がハートマーク、星マークとなった2つのレアデザインの合計3デザインとのこと。なお、「クーリッシュ」はアイスなので、一度溶けたものを再び凍らせると品質が変わる。

「クーリッシュ バニラ」「クーリッシュ ベルギーチョコレート」については、季節に合わせて微細氷のサイズを変えている。冬季限定品質は、春・秋に比べて微細氷を小さくすることでマイルドな冷涼感と、よりなめらかな食感を楽しむことができる。また、夏季限定品質は、春・秋に使用している微細氷と比較しサイズが大きく、より強い冷涼感とシャリッとした食感が楽しめる。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］10月下旬から順次

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp