日本マクドナルドは、マクドナルド公式アプリを通じた商品の購入でポイントを貯めて各種リワード（特典）と交換できるリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」を「モバイルオーダー」または「マックデリバリー サービス」でスタートする。

世界60の国と地域で導入されている「MyMcDonald's Rewards（マイマクドナルド リワード）」は、日常的な利用を通じて“マクドナルド体験”をより楽しく、お得にするサービスとして成長してきた。今回、日本でも9月24日のプログラム開始を経て、10月1日から、より多彩なリワードが登場して人々により楽しんでもらえるようなサービスを本格展開する。

「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で商品を購入するたびに、10円（税込）ごとに1ポイントが付与されるリワード（特典）プログラム。ポイントの有効期限は1年間で、貯めたポイントは、マクドナルドの人気メニューが楽しめる割引・無料クーポン、オリジナルのデジタルコンテンツ・グッズなど、多彩なリワードに交換することが可能となっている。普段のお食事に加えて、ポイントがたまっていく楽しさやリワードとの交換のドキドキなど、これまでになかったワクワク感を体験することができる。

150ポイントから交換可能な商品リワードでは、チキンマックナゲット（5ピース）やマックフライポテト（Lサイズ）、ビッグマックなど、マクドナルドの定番人気メニューの割引クーポンや無料クーポンを、ポイント数に応じて交換できる。

さらに上記リワードに加え、ライフスタイルを彩る「コラボリワード」も開始する。初回は、Coke ONドリンクチケットやPrime Videoのレンタル・購入に使えるクーポン、図書カードネットギフト、アソビュー！ポイント、povo2.0などのリワードで、日常生活をより楽しく、お得に、そして便利に、より豊かなライフスタイルを体験できる。

加えて、スタートボーナスとして、「Myマクドナルド リワード」へのエントリー後の初回利用時に、支払い金額に応じたポイントに加え、100ポイントが加算される。その他にも、ウェルカムギフトとして、エントリーでスマートフォン用のオリジナル壁紙がダウンロードできるリワードも用意している。

また、「Myマクドナルド リワード」を通じて、常日頃から来店している大切な消費者に、より良い体験を提供できるよう、活用範囲を広げ、さまざまな活動に役立てていく予定。

おいしい食事や快適な店舗体験を楽しめる日常の利用に加えて、アプリで貯めたポイントを使って、ちょっとしたご褒美として、新たなマクドナルド体験をぜひ楽しんでほしい考え。

「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて商品を購入することでポイントが貯まり、貯めたポイントを様々なリワード（特典）と交換できるリワードプログラム。利用するたびに楽しさやお得さが広がり、毎日の食事や体験がより豊かになるサービスとなっている。

マクドナルド公式アプリをダウンロードし、会員登録（無料）の上、「Myマクドナルド リワード」にエントリーすることで利用可能になる。

モバイルオーダーとマックデリバリーサービスでの購入10円（税込）ごとに1ポイント（1年間有効）が付与される。なお、モバイルオーダーは決済完了後24時間以内、マックデリバリーサービスは配達完了後24時間以内にポイント付与される。

ポイントの対象となる購入方法は、マクドナルド公式アプリを通じた「モバイルオーダー（ドライブスルーモバイルオーダー含む）」と「マックデリバリーサービス」とのこと。マックデリバリーサービスのデリバリー料、募金はポイント付与対象外。店舗のカウンター、ドライブスルー、セルフオーダーキヨスク（タッチパネル式注文端末)、ウェブサイトからのモバイルオーダー、Uber Eats、出前館、Wolt、その他マックデリバリーサービス以外でのデリバリーサービスによる購入はポイント付与対象外。同本プログラムへの参加前の購入はポイント付与対象外となる。

貯めたポイント数に応じて、多彩なリワードと交換することができる。リワードは毎日の食事をさらに楽しめる特典や、日常のちょっとした“うれしい”など、様々な利用方法がある。

人気のマクドナルドメニューをお得に楽しめるモバイルオーダー限定の「割引クーポン」や「無料クーポン」。様々なシーンに応じて、手軽に使えるクーポンが揃っており、貯まったポイントの幅広い使い方が可能となる。

オリジナルの壁紙など、マクドナルドならではの“ここだけ”のデジタルアイテム。ちょっとした楽しみとして、少額のポイントから手軽に交換可能。また、ウェルカムギフトとして、スマートフォン用の壁紙をエントリーでダウンロードできる。

パートナー企業とコラボし、ギフト券や無料体験など、日常生活にも活用できるリワードを提供する。

3000ポイント貯まるとビッグマックをモチーフにしたクッションと交換することができる。対象となるグッズは変更となる場合がある。グッズは数量限定。

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp