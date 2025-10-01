¡Öº´²ì¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³°ì¸ÄÁý¤¨¤¿¡×¡¡ÄÁ¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤àÀÄ¤¤¼§´ï¤ÎÄ»µïá¤Ë7000¿Í¤¦¤Ã¤È¤ê
ÆÍÁ³¤À¤¬¡¢¡Ö¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û12.9ËüÉ½¼¨¡¢7000¤¤¤¤¤Í¤Î¡ÖÀÄ¤¤Ä»µï¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¼ëÅÉ¤ê¤Î¤â¤Î¤«¡¢ÀÐÂ¤¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢º´²ì¸©¤Ë¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÄÁ¤·¤¤Ä»µï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤ÏÇòÃÏ¤Ë¡¢ÀÄ¤¤ÌÏÍÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ»µï¤À¡£¤Ê¤ó¤Èà¼§´ïÀ½¤ÎÄ»µïá¤À¤È¤¤¤¦¡£
2025Ç¯9·î21Æü¡¢¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤Ä»µï¤òX¾å¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡÷Photo¡×¡Ê¡÷Photo_Scarlet¡Ë¤µ¤ó¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡Ø¼§´ïÀ½¤ÎÀÄ¤¤Ä»µï¡Ù¤¬¤¢¤ë
º´²ì¸©¤Î¿À¼Ò¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¡ª¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¤§.........¡×
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¡¡¡º´²ì¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡Öº´²ì¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³°ì¸ÄÁý¤¨¤¿¡×
¡Ö¼§´ïÀ½¤ÎÀÄ¤¤Ä»µï¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬ÍÅÄ¾Æ¤Î³¹¡×¡ÖÍÅÄ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥º¥Ð¥ê¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÄ»µï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÅÄ¾Æ¤ÇÁ´¹ñ¤ËÌ¾¹â¤¤º´²ì¡¦ÍÅÄÄ®¤Î¡ÖÆ«»³¿À¼Ò¡×¤À¡£Æ«»³¤Ï¡Ö¤¹¤¨¤ä¤Þ¡×¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¦¤¶¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
ºÙÉô¤ÎÀ¨¤¤µ»½Ñ¤Ë´¶Æ°¡ª
¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¡¢Æ«»³¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯8·î12Æü¡£
¼§´ïÀ½¤ÎÄ»µï¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Î½éË¬Ìä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÌÜ¤ÇÄ»µï¤ò¸«¤Æ¡¢åºÎï¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·Ò¤®ÌÜ¤È¤«¤ò¸«¤ÆÀ¨¤¤µ»½Ñ¤À¤È´¶¤¸´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÄ»µï¤ÎÀ¨¤µ¤ò¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤ª¡¢»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤ÀÄ¿§¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¾¯¡¹¶ìÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼§´ïÀ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÍÅÄ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¿¤µ¤ó¤Ý¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ«»³¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±þ¿ÀÅ·¹Ä¤ò¼ç¿À¤È¤·¡¢ÉßÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æ«ÁÄ Íû»²Ê¿Èê¤â¤¢¤ë¤ä¤¤â¤Î¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡£·úÎ©¤Ï1658Ç¯º¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¼Ò¤Ë¤Ï¡¢ÍÅÄ¾Æ¤ÎÂçÄ»µï¤ä¹ý¸¤¡¢Âç¿åÉÓ¡¢¶Ì³À¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ä¤¤â¤Î¤ÎÄ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¾ð¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÍÅÄ´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ö¤¢¤ê¤¿¤µ¤ó¤Ý¡×¤è¤ê¡Ë
ÂçÄ»µï¤Ï¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¡¢¿À¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1888¡ÊÌÀ¼£21¡ËÇ¯ÊôÇ¼¡£ÍÅÄÀô»³¤ÎÆ«ÅÚ¤«¤éºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Çò¼§¤Ë¡¢Å·Á³¸â¿Ü(¥´¥¹)¤Ë¤è¤ëÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ÎÅâÁðÊ¸ÍÍ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï¼§´ïÀ½¤Î¤ª¼é¤ê¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¿À¼Ò¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë½¡ÉÀÍÒ¤Ç¡¢¿À¿¦¤¬°ì¤Ä°ì¤ÄÊôÀ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
ÍÅÄ¾Æ¤ÏÌó400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡£ÍÅÄÄ®¤Ë¤Ï¡¢ÍÅÄ¾Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¡ÊÍÅÄÆ«¼§Èþ½Ñ´Û¡¢º£±¦±ÒÌç¸ÅÆ«¼§Èþ½Ñ´Û¡¢³Á±¦±ÒÌç¸ÅÆ«¼§»²¹Í´Û¡¢¹áÍö¼Ò¸ÅÆ«¼§ÄÄÎó´Û¡¢¿¼ÀîÀ½¼§»²¹Í´Û¡¢Â¾¡Ë¡¢»ñÎÁ´Û¡¢»ËÀ×¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤ÏÂ¿¤¤¡£Æ«¼§´ï¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎ¹Àè¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼§´ïÀ½¤ÎÀÄ¤¤Ä»µï¡×¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢¸ÅÆ«¼§¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£