¾åÅÄ¿¸Ìé¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¤Ë¾×·â¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¡¢Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÍÃÊ¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÂÀÅÄ¾åÅÄ¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¹¹ÔÀè¤ÎÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÊª²Á¤Î¹â¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ËºÊ¡¢Â©»Ò¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Î5¿Í¤ÇÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ØÅÏ¹Ò¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤éÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö²þ¤á¤ÆÂçÃ«Áª¼ê¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Í¡£Îã¤¨¤Ð²¶¤¿¤Á¤¬±Ç²è¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤È¡£±Ç²è¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶á½ê¤Î15Ê¬¡¢20Ê¬¤Î±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤âÂçÊÑ¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂ±¿¤Ð¤»¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾åÅÄ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¡£¡Ö¹â¤¤¤Í¡Á¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¡ª¡×¤È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤¬£±ËÜ1500±ß¡¢¥Ó¡¼¥ë1ÇÕ2500±ß¡¢¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼1¸Ä2200±ß¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¥Ó¡¼¥ë¤È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥¯¤Ç2000±ß¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹â¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È5¿Í¤Ç3Ëü2000±ß¤À¤è¡£ÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤À¤è¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¤ò´ÑÀï¸å¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤¿¤áÆüËÜ¿©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ØÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É900±ß¤À¤è¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¡¢Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤óÊ¼±Ò¤Ë900±ß¤ÏÄË¤¤¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¿©¤Ã¤¿¤Î¤É¤óÊ¼±Ò¡£°Â¤¤¤ï¡Á¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£