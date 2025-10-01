今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年10月2日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


仲間内でトラブルの予感が……。気を許しすぎないことが大切。

11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


将来に役立つつながりが得られそう。積極的に人付き合いを。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


欠点を指摘されムッとする場面が。今日は上手に聞き流そう。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


イヤなことがあっても笑顔でいよう。運気は好転していくはず。

8位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


見栄を張ると周囲とギャップが生まれそう。あるがままが正解！

7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


散財の予感。何でも手に入れようとする姿勢は改めよう。

6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


悩みが生まれそう。結論はもう少し先送りするのが正解。

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


自分の信念を強く持って。人に影響されると迷うことに……。

4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


正直な態度を心掛けると好感度アップ！ ウソや見栄は避けること。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


楽しい1日。遊び心を大切にすれば、人間関係も上向きに！

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


インスピレーションがさえる日。メモを取っておくと後で役立つはず。

1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


アウトドアに幸運が。ただし1人で出掛けるのがカギ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)