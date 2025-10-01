2025年10月2日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
仲間内でトラブルの予感が……。気を許しすぎないことが大切。
11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
将来に役立つつながりが得られそう。積極的に人付き合いを。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
欠点を指摘されムッとする場面が。今日は上手に聞き流そう。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
イヤなことがあっても笑顔でいよう。運気は好転していくはず。
8位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
見栄を張ると周囲とギャップが生まれそう。あるがままが正解！
7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
散財の予感。何でも手に入れようとする姿勢は改めよう。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
悩みが生まれそう。結論はもう少し先送りするのが正解。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
自分の信念を強く持って。人に影響されると迷うことに……。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
正直な態度を心掛けると好感度アップ！ ウソや見栄は避けること。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
楽しい1日。遊び心を大切にすれば、人間関係も上向きに！
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
インスピレーションがさえる日。メモを取っておくと後で役立つはず。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
アウトドアに幸運が。ただし1人で出掛けるのがカギ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)