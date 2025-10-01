先週末、開幕した『B3リーグ』。アルビBBは、アウェーで香川に2連敗と苦しいスタートとなりました。



1日の練習では、守備の動きや攻撃の連携を入念に確認。今週末に迫るホーム開幕戦での巻き返しを誓い、練習も熱気に包まれていました。



7人の新加入選手を含め、12人態勢で今シーズンを戦う『アルビBB』。リーグの大規模な構造改革に伴い今シーズンは昇格と降格はありませんが、真の強豪チームとなるべく勝負にこだわり〝リーグ優勝〟を目指します。



■新潟アルビレックスBB 五十嵐圭選手

「今シーズン昇格はないが、まずはB3で結果を残す。優勝することを目標にやりながら、その先につながっていくようなそんなチームを作っていければと思う。」