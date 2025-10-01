フランスの競馬統括機関フランスギャロは1日、午前11時30分（現地時間）に第104回凱旋門賞（G1、5日、パリロンシャン芝2400メートル）の追加登録（登録料12万ユーロ＝約2080万円）を締め切り、出馬投票を経て出走馬18頭を発表した。

英オークス、愛オークス、ヨークシャーオークスとG1・3連勝中で、ブックメーカー各社が1番人気に設定しているミニーホーク（牝3＝愛A・オブライエン、父フランケル）は予定通り追加登録を済ませて参戦する。昨年は追加登録のブルーストッキングが勝ち切った。

出走馬の騎手と馬番＆枠順は2日に確定する。

出走馬18頭は以下の通り。

アヴァンチュール （牝4＝仏フェルラン）

アロヒアリイ （牡3＝田中博）

アローイーグル （牡4＝仏JC・ルジェ）

エストレンジ （牝4＝英オメーラ）

カルパナ （牝4＝英ボールディング）

キジサナ （牝5＝仏グラファール）

クアリフィカー （牡3＝仏ファーブル）

クロワデュノール （牡3＝斉藤崇）

ゲゾラ （牝3＝仏グラファール）

ジアヴェロット （牡6＝英ボッティ）

ソジー （牡4＝仏ファーブル）

ダリズ （牡3＝仏グラファール）

ビザンチンドリーム（牡4＝坂口智）

ホタツェル （牡3＝愛ハリントン）

ホワイトバーチ （牡5＝愛マーフィー）

ミニーホーク （牝3＝愛A・オブライエン）

ルファール （牡3＝仏JC・ルジェ）

ロスアンゼルス （牡4＝愛A・オブライエン）