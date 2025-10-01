氷川きよし、愛犬3歳の誕生日を祝福！ 「可愛いお顔してますね」「美しい表情をするんだなぁ〜」
氷川きよしさんは10月1日、自身のInstagramを更新。愛犬の3歳の誕生日を祝福し、ファンからの注目を集めました。
コメント欄では、「コナくんお誕生日おめでとうございます」「可愛いくて、元気でいてね」「可愛いお顔してますね」「キイナさん家族から沢山の愛を受けて元気に過ごしてるんですね」「愛情いっぱいの環境にいると、人も動物も美しい表情をするんだなぁ〜」「これからも KIINAママと兄弟姉妹ちゃんと楽しいこといっぱい」と、祝福の声が多く上がっています。
氷川さんが一緒に暮らしているのは、ミルク、ラテ、コナ、モカ、カカオの5匹です。このかわいい犬たちは、氷川さんのアカウントをはじめ、さまざまなメディアに登場しています。また、氷川さんにはもう1匹、ココアという大切な家族がいましたが、2021年に亡くなっています。
【写真】氷川きよしのかわいい愛犬
3歳の誕生日氷川さんは「コナくんの3歳の誕生日」とつづり、5枚の写真を載せています。どれも「コナくん」がかわいく写っていますが、特に1枚目のキラキラしたつぶらな瞳が印象的です。
氷川きよしさんプロフィール氷川さんは1977年生まれ、福岡県出身です。2000年に『箱根八里の半次郎』でデビューし、数々の音楽賞を受賞。翌年には『NHK紅白歌合戦』に初出場し、その後も通算24回の出場を重ねてきました。近年はアニメ『ドラゴンボール超』（フジテレビ系）の主題歌『限界突破×サバイバー』を担当するなど、ジャンルを超えた活躍を展開。2025年には全国コンサートツアーを開催し、幅広い世代から支持を集めています。
(文:勝野 里砂)