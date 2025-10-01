ぼったくりや客引きなどの違法行為が問題となっている名古屋の歓楽街。潜入取材で、その実態が明らかになりました。

多くの飲食店が建ち並ぶ名古屋の歓楽街・栄3丁目、通称「住吉」。

おととい夜、路上で逮捕されたのは、田丸詩音容疑者（30）。店長を務める居酒屋へ執拗に客引きをした、愛知県の迷惑防止条例違反の容疑です。

田丸容疑者の店「八百長」は、不当な料金請求に関する警察への相談が相次いでいました。

摘発の3日前。潜入取材を行うべく、住吉を訪れると早速、客引きが…。

客引き

「これが2500円のプランなんですけど」

記者

「何ていう店ですか？」

客引き

「八百長」

説明では、▼2時間の食べ放題・飲み放題、▼料金は税抜き2500円となっていましたが、席に着くと…

記者

「飲み放題“残り54分”って、おかしくない？」

2時間のはずが、注文のスマホ画面には53分という表示が。

さらに、一品目のラーメンが出てきたのは20分後。頼んだ品を食べきらないと次が注文できない決まりで、3人で9品頼んで時間切れとなりました。

店員に時間のことを尋ねると。

記者

「2時間って聞いていたんですけど…」

店員

「席はあと1時間です」

席にいられるのが2時間で、注文は1時間だけだと言い残し、立ち去った店員。

そして、会計では…

店員

「お会計が1万890円になります」

記者

「『週末料金』って、金土日だから？」

店員

「そうです」

税抜き1人2500円なら、3人で8250円のはずが1万890円。

説明に無かった「週末料金」の名目で、1人800円が加算されていたのです。

警察は、客引きには安易について行かないよう注意を呼びかけています。