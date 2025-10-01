東京・町田市で76歳の女性が刺され死亡した事件で、逮捕された40歳の男は「襲いやすそうな人を探して歩いていた」と供述していることがわかりました。

■容疑者「誰でもいいから殺そうと思った」

落ち着かない様子でまばたきを繰り返す、桑野浩太容疑者（40）。

桑野浩太容疑者（40）

「誰でもいいから殺そうと思った」

女性を包丁で刺し、殺害しようとした疑いで逮捕されました。

9月30日午後7時すぎ、東京・町田市にあるマンションの外階段で、住人の秋江千津子さん（76）が腹などを刺され、その後、死亡した事件。

警視庁によると、買い物後に帰宅しようとしていた秋江さんが外階段を上がったところ、桑野容疑者がその後に続いたといいます。

すると、叫び声が…。

家の中にいた秋江さんの家族が駆けつけると、桑野容疑者があおむけに倒れた秋江さんを刺していたというのです。

近くにいた人

「（家族とみられる人の）大きい声がした。『助けてくれ、誰か来て』と。『お母さんお母さん』と呼んでいた。それこそ悲鳴」

■容疑者の足元には包丁が…

警察官が駆けつけると、桑野容疑者が外階段から下りたところに立っていて、足元には包丁があったといいます。

近くにいた人

「パトカーの音が聞こえたので外に出て様子を見たら、道に小学生の男の子が立っていて『刃物を持った男の人が見えて、刃物が地面に落ちたところを見た』と」

同じマンションの住人

「（秋江さんは）もう救急車で運ばれていた。とにかく買ってきたものがブワーと、タマゴが血の海に」

近くの防犯カメラには、現場方向に走って行く警官らの姿が。そして、マンションの下には、血のついた包丁が落ちていました。

■2人は面識なかったか 容疑者「今の生活が嫌に」

上半身を中心に、10か所以上の刺し傷や切り傷があったという秋江さん。

同じマンションの住人

「（秋江さんは）ニコニコしていて穏やか。『暑いのでお体気をつけて』っていうのが最後の会話。もうショックすぎて」

秋江さんと桑野容疑者は面識がなかったとみられています。

警視庁の調べに対し、桑野容疑者は…。

桑野浩太容疑者（40）

「今の生活が嫌になった。襲いやすそうな人を探して目的もなく歩いていた」

そして、秋江さんについては…。

桑野浩太容疑者（40）

「抵抗されなさそうだと思った」

容疑を認めているという桑野容疑者。現場から歩いて15分ほどの場所に住んでいて、無差別に犯行に及んだとみられています。

警視庁は、容疑を殺人に切り替えて捜査する方針です。