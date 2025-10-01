板野友美、娘を顔出し 花火満喫ショットに「横顔が美しい」「可愛すぎる親子」
【モデルプレス＝2025/10/01】タレントの板野友美が1日、自身のInstagramを更新。夏の思い出として娘と花火を鑑賞した際の2ショットを公開した。
【写真】板野友美、そっくり娘との密着2ショット
板野は「夏の思い出。娘と花火」とコメントし、夜空を見上げながら娘を抱きかかえて花火を鑑賞する温かい親子の時間の様子を披露。投稿では「いつの間にか10月でびっくり。夏の思い出たくさんまだ載せたい」と夏の思い出を振り返っている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「横顔が美しい」「幸せそう」「癒される」「良い思い出」「可愛すぎる親子」などのコメントが寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
