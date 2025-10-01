Ë§º¬µþ»Ò¤¬£±Æü¤À¤±Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤È¤Ï¡Ä¡Ö£±Æü20»þ´Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡Á¤Ã¤Æ¡×
½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡×¡Êºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¡¢11·î14Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¤Ë¡¢¥×¡¼¥ë¤Ë°ì½ï¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢15Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¸µ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡£Ë§º¬¤ÏºäÊ¿Î¦¡¢King¡õPrinceüâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤¬¿åÂ¼¤Þ¤Ê¤ßÌò¡£2¿Í¤Ï¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Ä¤Ä¿Ê³Ø¤ä½éÎø¡¢·ëº§¡¢¿Æ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤òÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Ë§º¬¤Ï´Õ¾Þ¸å¤Î´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ö¤â¤¦¥É¥¥É¥¤Ç¡£¤ï¤¬»Ò¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏÊ£»¨¤ÊÀßÄê¤ÎºîÉÊ¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤ÈÊÉ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¦¤ï¡¼Æñ¤·¤½¤¦¡ª¡¡¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤¨¤ÆÄ©¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤½¤¦¤¤¿¤«¡Ù¤È¡£15Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£Ë§º¬¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Õ¥§¥ì¥Ã¥È¤ò´õË¾¡£¡Ö1Æü20»þ´Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤«¤é¤¿¤Þ¤ËÈ¾¿È¤À¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡Á¤Ã¤Æ¡£1Æü°Ê¾å¤À¤È¼Ò²ñÉüµ¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç1Æü¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£