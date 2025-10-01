両者の打撃成績に加え“左下”の気になる表記

ファンの間でMVP論争は決着がついてしまったのか。フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は56本塁打、132打点の2冠に輝き、ドジャースの大谷翔平投手との熾烈なタイトル争いを制した。シュワーバ―をMVPに推す声も少数派ながら残る中、米放送局「FOXスポーツ」の発信に添えられた“注釈”が決定打になっていると話題を集めている。

シュワーバーは開幕から安定してアーチを量産。前半戦で30本塁打を放ち、オールスター本戦では史上初の「HRダービー」による特別ルールで3スイング3発の離れ業を披露。球宴MVPに選ばれた。後半戦も勢いが落ちず、8月28日（日本時間29日）のブレーブス戦ではMLB史上21人目の1試合4本塁打の大暴れを見せた。

9月9日（同10日）のメッツ戦でリーグ最速50号に到達し、一時は大谷に4本差をつけていた。足踏みが続いたことで追い付かれたが、24日（同25日）のマーリンズ戦で1試合2発を放って56号に数字を伸ばした。最終戦では大谷が55号を放ったものの、1本差で2度目のキングとなった。

8月下旬の大爆発もあり、米メディアやファンの中にはシュワーバーのMVPを推す声も根強い。そんな中、米放送局「FOXスポーツ」はX（旧ツイッター）に「2025年ナ・リーグを代表する最高の2人。ショウヘイ・オオタニとカイル・シュワーバーがNLDSで対戦するのを見ることができるだろうか？」と投稿。2人の写真とともに今季の打撃成績も添えた。

だが、大谷のみ打撃成績の下に「防御率2.87、62奪三振、WHIP1.04,、被打率.227、47イニング」という投手成績が添えられていた。この“注釈”にSNSでは「オオタニの圧勝だ……」「あはは、勝負ありだな」「オオタニだよ」「オオタニのこと嫌いだけど、それでも彼が明らかなMVPだ」「おまけのようについてる左下」「難しい選択だと思いきや下段で一気に突き放せる」「小さく書いてるディフェンス面のスタッツが気になる所ですね」「シュワーバーの防御率は0.00だ。（文句があるなら）スタッツ信者ども、かかってこい」など、決着がついてしまったことを悟るような反応が目立っていた。（Full-Count編集部）