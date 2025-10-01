【Figure-rise Standard ガンダムベース限定 ルナマリア･ホーク [ガンダムベースカラー]】 【Figure-rise Standard ガンダムベース限定 プルツー [ガンダムベースカラー]】 10月11日 発売予定 価格：各4,400円

BANDAI SPIRITSは、「ガンプラ」を主体とした総合施設「ガンダムベース」にて限定プラモデル「Figure-rise Standard ガンダムベース限定 ルナマリア･ホーク [ガンダムベースカラー]」と「Figure-rise Standard ガンダムベース限定 プルツー [ガンダムベースカラー]」を10月11日より発売する。価格は各4,400円。

「Figure-rise Standard ガンダムベース限定 ルナマリア･ホーク [ガンダムベースカラー]」は「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」のキャラクター「ルナマリア・ホーク」をプラモデル化し、ガンダムベース限定カラーで立体化。ガンダムベースのロゴシールが付属し、それぞれの表情はタンポ印刷済みパーツ1種と、水転写式デカール用パーツ2種で再現できる。

ヘルメットはバイザーの取り外しができ、パーツの組み替えでヘルメットを装着した状態で様々な表情が楽しめる。インナー部分に柔らかい手触りの軟質素材を使用した組み替え式ボディパーツが付属する。

「Figure-rise Standard ガンダムベース限定 プルツー [ガンダムベースカラー]」は「機動戦士ガンダムZZ」のキャラクター「プルツー」をプラモデル化し、ガンダムベース限定カラーで立体化。ガンダムベースのロゴシールが付属し、頭部はヘルメットやヘッドギアを装着でき、表情パーツの組み替えにも対応している。

ヘルメットのバイザーは着脱が可能。胸部パーツは「襟元オープン状態」と「通常状態」の2種類が付属する。

(C)創通・サンライズ