名古屋の歓楽街で、ぼったくりや客引きなどの問題が増えています。記者の潜入取材で明らかになったその実態とは。

【写真を見る】｢2時間食べ飲み放題｣のはずが… 執拗な客引きにぼったくり 歓楽街にある居酒屋の実態とは 名古屋･栄

多くの飲食店が建ち並ぶ名古屋の歓楽街・栄3丁目、通称「住吉」。

9月29日の夜、数人に取り囲まれていた一人の男。私服の警察官に逮捕されたのは、田丸詩音容疑者30歳。店長を務める居酒屋へ執拗に客引きをした、愛知県の迷惑防止条例違反の容疑です。

田丸容疑者の店は、不当な料金請求などのトラブルが相次いでいて、警察が以前からマークしていました。

席に着いたばかりなのに…飲み放題“残り54分”

店の名はその名も…「八百長」。摘発の3日前、記者3人で潜入取材を試みました。



（客引き）

「居酒屋ですか？任せていただきたいです。どういうお店がいいですか？」

（記者）

「食べ飲み放題があったらいいな」

（客引き）

「食べ飲み放題がこの辺で最安だと2500円。これが2500円のプランなんですけど」

（記者）

「なんていう店ですか？」

（客引き）

「八百長」

客引きの説明では、『2時間の食べ飲み放題で税抜き2500円』となっていましたが、店に入って席に着くと、さっそく説明との食い違いが…



（記者）

「飲み放題“残り54分”っておかしくない？」



残り時間2時間のはずが、注文するスマホ画面には“残り53分”という表示が。さらに…

席にいられるのが2時間で“注文は1時間だけ”

（記者）

「（料理が）全然こないですね」「全然来ない」



待つこと約20分…



（店員）

「お待たせしました。ラーメンになります」



ようやく一品目のラーメンが到着。この時点で残り時間は30分ほどに。頼んだ品を食べきらないと次が注文できない決まりで、3人で9品頼んだところでオーダーストップになりました。

店員に時間のことを尋ねると…



（記者）

「まだ入店して1時間なんですけど、4分ってラストオーダーまで残り4分？」

（店員）

「そうですね」

（記者）

「席はあと1時間あるってことですか？2時間って聞いていたんですけど…」

（店員）

「席はあと1時間です。ラストオーダーがあと4分」

（記者）

「ドリンクも食べ物も？」

（店員）

「はいそうです、お願いします」



席にいられるのが2時間で、“注文は1時間だけ”だと説明し、質問は受け付けず立ち去りました。

2時間の食べ飲み放題で税抜き2500円のはずが…

さらに会計の際にも…



（店員）「お会計が1万890円になります」

（記者）「『週末料金』って金土日だから？」

（店員）「そうです。」

（記者）「言ってましたっけ…」



客引きが言っていたとおり、税抜き1人2500円なら、3人で税込み8250円のはずが…1万890円。



説明にはなかった「週末料金」の名目で、1人800円が加算されていたのです。

他の客に聞くと…



（「八百長」を利用した人）

「『八百長』という名前だけあって、しっかり八百長されました」



捜査関係者によれば、「八百長」を巡っては、「客引きの説明と違う」「頼んでいない商品が会計に含まれている」といった料金トラブルの相談が警察に相次いでいたと言います。消費者トラブルに詳しい弁護士に聞くと。

『説明不足でした』と言い逃れることもある

（加藤光弁護士）

「2時間じゃなくて1時間になっているのは、契約の重要な要素が合致していないので、契約が成立していないという解釈もできる。錯誤で契約が無効ということも法律的には言える」



一方で説明なしに、週末料金を加算していたことについては、違法性を証明することが難しく、泣き寝入りがほとんどだと言います。

（加藤弁護士）

「『説明不足でした』と言い逃れることもある。法に引っかからないギリギリのラインを狙っているのかなと」



愛知県警には今年に入り、ぼったくりなど料金トラブルに関する相談が180件と、過去10年で最多になり、被害総額は1億2000万円にのぼっています。警察は取り締まりを強化するとともに、ぼったくり被害の多くは客引きがきっかけだとして、安易について行かないよう注意を呼びかけています。