◆第１０４回凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）

１０月１日に出馬投票が行われ、追加登録が締め切られた。出走馬が確定し、１８頭となった。

欧州オークス３冠（英、愛、ヨークシャー）を達成したミニーホーク（牝３歳、愛・Ａオブライエン厩舎、父フランケル）が追加登録料の１２万ユーロ（約２０８３万円）を払って登録してきた。

日本馬はクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）、ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）、アロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）が出走予定。馬番、ゲート番、騎手の入った出馬表は１０月２日に発表される。

出馬投票を行った１８頭は以下の通り。

アヴァンチュール （牝４歳、仏・フェルラン厩舎）

アロヒアリイ （牡３歳、美浦・田中博康厩舎）

アローイーグル （牡４歳、仏・ＪＣ・ルジェ厩舎）

エストレンジ （牝４歳、英・オメーラ厩舎）

カルパナ （牝４歳、英・ボールディング厩舎）

キジサナ （牝５歳、仏・グラファール厩舎）

クアリフィカー （牡３歳、仏・ファーブル厩舎）

クロワデュノール （牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎）

ゲゾラ （牝３歳、仏・グラファール厩舎）

ジアヴェロット （牡６歳、英・ボッティ厩舎）

ソジー （牡４歳、仏・ファーブル厩舎）

ダリズ （牡３歳、仏・グラファール厩舎）

ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎）

ホタツェル （牡３歳、愛・ハリントン厩舎）

ホワイトバーチ （牡５歳、愛・マーフィー厩舎）

ミニーホーク （牝３歳、愛・Ａオブライエン厩舎）

ルファール （牡３歳、仏・ＪＣルジェ厩舎）

ロスアンゼルス （牡４歳、愛・Ａオブライエン厩舎）