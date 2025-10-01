こちらの「包括的性教育」という言葉をご存じでしょうか。



ユネスコやユニセフ、WHOなどが提唱している世界の性教育の指針です。



具体的には、性や生殖に関する知識に加え、健康についての科学的な知識を学び、人権を尊重した人間関係やジェンダー平等、性の多様性などを幅広く学びます。



効果を高めるには幼児期からの取り組みが重要とされています。



この包括的性教育に県内でいち早く取り組んでいるのが南砺市です。子どもたちはどんなことを学んでいるのか取材しました。





「お友達にこちょこちょしたいなと思った時どうする？」「こちょこちょしていい？って」「そう、こちょこちょしていい？って聞いてもらえたらいいね」南砺市の福野青葉幼稚園。年中の園児と保護者を前に講師を務めたのは、富山市のNPO法人、ハッピーウーマンプロジェクトです。子どもたちに、自分の体は自分のもので、他人に触られていいかどうかを決めるのは自分自身だと伝えました。「特に体の中でもお口、胸、おへその下、お尻はとっても大事な場所だからプライベートパーツと名前がついています」「見られたり触られそうになったりズボンとかパンツとか下げられそうになったら、みんなだったらなんて言う？」「やだ」「逃げる」「そう！すごい！嫌って言ったり、その場を逃げたり離れたりしていいです。それは自分の体を守れている証拠」「いや」は、自分を守る大切な言葉。でも、怖くて言えない時に備えて大きな声で練習もしました。「やめてー」「やめてー」人形を使って多様な価値観についても学びます。「この子は男の子だと思いますか？女の子だと思いますか？」「女の子ー」「女の子と思ったのはどうして？」「お花のコスチューム」「ドレスを着ているから」服を脱がせてみるとー。「男の子！」「男の子！」「男の子でもお花が好きな人がいるしスカートが好きな人もいます」「その人の好きを大事にしてほしいな」「ここが赤ちゃんの通り道。体の中をずっと探検していくと赤ちゃんが育つ部屋、子宮につながっています」子どもたちは、精子や卵子の模型などで妊娠の仕組みを学び、模擬出産にも立ち会いました。「がんばれ、がんばれ！」参加した保護者「大人も子どもも理解することが大事かなと思う」「（性被害などの）そういう環境に行くと声が挙げづらいのもすごい理解できる。早期に教育の機会を与えていただいたのは子どもたちにとっていいことだと思う」南砺市が取り組んでいるのは「幼児期からの生きる学び事業」。日本は性教育が遅れていて、予期せぬ妊娠や性感染症に加え、性被害を受けても子どもが自分で気づけず声を上げられないことが課題となっています。このため南砺市は、今年度から幼児期への講座を福野地区で始め2028年度までに市内全域に広げる方針です。また、講師を育成するため、保育士や保健師らを対象に研修も始めました。来年度からは、こどもの権利条例を学ぶ授業も行います。南砺市こども課 山田千佳子課長「性教育と言われているけれどやはりこれは人権教育、人生を豊かに学ぶためのきっかけづくりの教育だと」NPO法人ハッピーウーマンプロジェクト 木村なぎさん「南砺市は小さなころから中学校3年まで体系的にやっていく繰り返し伝えていく。これはすごく大きなことでこれは日本初だろうと思っています。自分を守る武器になると思う。まずは知識の提供、これは大人の責任として大事だと思います」