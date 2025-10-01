従来以上に磨き込まれたスタイリング

アウディの小柄なSUVが、新世代へ交代を果たした。お値段は、英国では約3万8000ポンド（約752万円）からに設定される。スタイリングは、従来以上に磨き込まれた印象。Q5の弟として、安定した雰囲気を漂わせる。

【画像】堅実モデルチェンジ 新型 アウディQ3 サイズの近い上級クロスオーバーと写真で比較 全148枚

ボディスタイルは、通常のワゴンに加えて、クーペ風のスポーツバックも設定される。ボディカラーは、ブラックやホワイトを含む9色から選べ、Sライン・グレードでは専用バンパーを獲得。アルミホイールは、18インチから20インチまで用意される。



アウディQ3（欧州仕様）

ヘッドライトは、ウインカーを出すと変更先の車線を照らしたり、車線維持をグラフィックで補助してくれる、高機能なマトリックスLED。テールライトは36セグメントに分かれ、点灯パターンを変えられる。4リングスのロゴは、夜間に光る。

パワートレインはガソリンの他にディーゼルも選べ、合計5種類。デュアルクラッチATは7速が基本だが、プラグイン・ハイブリッドでは6速になる。

ウインカーやワイパーのレバー省略

インテリアで特筆すべきは、ウインカーやワイパーのレバーがないこと。ステアリングホイールの奥へ、質感の良いスイッチパネルが隠れている。慣れは必要ながら、数時間で使いこなせるようになるとは思う。あえて変える必要があったのか、疑問は残るが。

ステアリングホイールは、リムの上下がフラット。狭い交差点などでは、回しにくく感じるかもしれない。内装素材の質感は、アウディらしく概ね高いと感じた。シフトパドルは樹脂製で、ちょっと物足りないけれど。



アウディQ3（欧州仕様）

メーター用モニターは11.9インチで、タッチモニターは12.8インチ。インフォテインメント・システムはアンドロイドがベースで、アップル・カープレイにも対応する。

荷室容量は、後席の空間を優先した状態で488L。前方へスライドすれば、575Lへ広がる。その背もたれを倒せば、1386Lを得られる。

売れ筋は1.5Lガソリン 滑らかなプラグイン

1番お手頃なエンジンは、1.5L 4気筒ガソリンターボの150ps。恐らく、これが売れ筋になるだろう。前輪駆動で、0-100km/h加速は9.1秒と充分に活発。広域ではややノイジーながら滑らかに回転し、気筒休止機能は密かに作動する。

その上がEA888型の2.0Lターボで、203psか264psを選べる。どちらも四輪駆動で、特に後者は中間加速が鋭く好印象。マイルドなSQ3のように、積極的に扱えるはず。



アウディQ3（欧州仕様）

ディーゼルは2.0Lで前輪駆動。アイドリング時はガラガラ音がやや大きめに聞こえたが、走行時は静かに転じる。トルクフルで、安楽に運転できる。カーブでアクセルペダルを踏み込むと、トルクステアが感取されるほどたくましい。

プラグイン・ハイブリッドは、1.5Lガソリンに駆動用モーター、19.7kWhのバッテリーで構成され、総合272ps。充分以上に速く、モーターとエンジンの切り替えもシームレス。バッテリーの残量が少なくなっても、パワー低下は最小限に抑えられている様子。

扱いやすく自然な操舵感 乗り心地は2.0Lが硬め

ただし、このハイブリッドには小さな癖がある。全力を引き出すには、かなり力を込めてアクセルペダルを踏み込む必要がある一方、ブレーキペダルの感触はスポンジー。鋭い発進加速を求めると、エンジンが始動するまで若干待つことにもなる。

試乗車には、可変レシオステアリングが組まれていたが、操舵感は落ち着きがあり自然。直進時の遊びは小さく、コーナーでは重みが徐々に増し、低速域では軽くなる。手のひらへのフィードバックはほぼないが、扱いやすい。



アウディQ3（欧州仕様）

乗り心地は、2.0Lと1.5Lでサスペンションのチューニングが異なり、前者の方が明らかに硬い。収縮時と伸長時で減衰力が変化するツインバルブダンパーは、オプション。凹凸を巧みに均し、一定のボディロールを許しつつ、締まりある姿勢制御を叶えていた。

燃費は、1.5Lガソリンターボで16.4km/L。264psの2.0Lでは11.6km/Lへ低下する。プラグイン・ハイブリッドは、電気だけで最長117km走れ、58.8km/Lが主張される。

弱点ほぼなし？ 堅実なモデルチェンジ

新世代へ生まれ変わったQ3だが、第一印象の限り、弱点と思えそうなところはほぼないように思えた。メルセデス・ベンツGLAは登場から月日が経過しており、BMW X1はスペック上の動力性能では勝るものの、実際は大差があるとまではいえないだろう。

インテリアの上質さは、従来どおりアウディの強み。1500ポンド（約30万円）の追加で、クーペ風のスポーツバックを選べるのも魅力的に映るはず。ブランドらしいSUVとして、堅実なモデルチェンジを果たしたといえそうだ。



アウディQ3（欧州仕様）

◯：5種類のパワートレインはいずれも好印象 高品質な製造品質 ツインバルブダンパーの乗り心地

△：プラグイン・ハイブリッドのブレーキ ワイパーとヘッドライトのスイッチ 通常のダンパーの乗り心地は未確認