「あげた」覚えはない。貸したマタニティ服を“自分の物”にするママ友【ママリ】

貸した服を「もらった」と言うママ友

友人が貸したマタニティ服を返してくれず、さらにベビーカーやベビーチェアも貸してほしいと言っています。不安な気持ちを抱えています。

私が貸したマタニティ服などを『貰った』『次は〇〇ちゃん（結婚の予定もまだない友人）にまわす』と話す友人がいます。貸して半年経ちますがもちろん返ってきていません。

貸してと言われたので、私も返してくれるつもりで貸しました。

授乳口付きのワンピースは結婚式に出席するために着たいと言っていたので、用が済んだらすぐ返してくれると思っていましたが返ってこず、私もお宮参りで着るつもりでいましたが他の服で代用しました。

私には子供が二人いるから、勝手に打ち止めと思われているのでしょうか。できれば三人目もほしいと考えていますが、まだ妊娠もしていないので、返してと言いづらいです。

さらに今度はベビーカーやベビーチェアも貸してと言われていますが、また返してくれないのではと思うと躊躇います。

こんな友人どう思いますか？皆さんのまわりにはいますか？ 出典：

qa.mamari.jp

ママ友とベビー用品の貸し借りをしてトラブルになったことはありませんか。アプリ「ママリ」には貸したはずのマタニティ服をママ友が「もらった」と言っているという投稿がありました。投稿者さんは貸した服が返ってこないうえに、周りの友だちにはもらった服だと言っていると聞き驚いてしまいます。そんなママ友は、さらにベビーカーやベビーチェアも貸してほしいと言っているそう。

貸したものが返ってくるのは当たり前のことですよね。しかし、ママ友に貸したものを「もらった」と言われてしまい、投稿者さんは戸惑っています。まだ使う予定でいたものが返ってこないうえに、次は別のものを貸してほしいというママ友との付き合いに不安を感じてしまったといいます。



ママ友同士、困ったときには助け合いたいもの。ですが、こんなママ友にまた何かを貸してあげたいとは思えない投稿者さんは、どう対応すればいいのか迷っている様子。

ママ友にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「貸す必要はない」というコメントがありました。

貸す必要ないと思います。

人から借りた物を平気で別の友人にっておかしいですよね(^^;

私ならお断りして連絡断ちます！ 出典：

qa.mamari.jp

借りたものを返さない、さらにはそれを別の友人にまわそうとしているママ友にこれ以上なにかを貸す必要はないという意見がありました。こんな感覚の人とは付き合いをやめた方が、あれこれと悩む時間もなくなってスッキリするのではないでしょうか。



この他に「別の友だちに貸した」と言えばいいというコメントがありました。

えー！！

彼女の中では【借りる＝貰う】なんですかね💦



ベビーカーやベビーチェアは貸しませんね。

『他の友達に貸した』とでも言っておきます。🤔

前に貸したものは、私なら『前に貸したやつ、他の友達も貸して欲しいらしいんだけど、いつぐらいまで必要？』と聞きます。 出典：

qa.mamari.jp

別の友だちに貸したと言えばいい、という意見がありました。さらに、返ってこないものを「返して」とは言わず「いつまで必要なの？」と聞いてみるというアドバイスも。そうすればママ友は周りに「もらった」と言えなくなるはずです。できるならば、こんなママ友とはこれ以上の貸し借りはしない方がいいでしょうね。

借りたものを返さないママ友とは、距離を置いたほうがいい

ママ友同士、仲の良い関係でいたいために言いにくいことがあるかもしれません。しかし、こちらが貸したものを「もらった」と言う人がいるなんて、誰が聞いても非常識だと思うのではないｆでしょうか。



こんな非常識な人にいいように扱われないためにも、うまく距離を置いて付き合いをやめた方がいいでしょう。なにより、こんな人を友だちだと思いたくないですよね。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）