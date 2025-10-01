きょうから10月です。ようやく秋らしさを感じるようになってきましたが、先月9月は暑かったですね。気象予報士の平島さんです。



こんばんは。先月1か月の平均気温は富山市で25.6度となり、観測史上3番目に高い記録となりました。



先月1日、富山市では最高気温が38度ちょうどを観測するなど、県内10の観測地点すべてで猛暑日となりました。

厳しい残暑から始まった9月。

富山市では、35度以上の猛暑日が3日、30度以上の真夏日は13日ありました。

1か月の平均気温は25.6度で、観測史上3番目に高い記録です。





9月の1位は去年、2位はおととしで、ここ3年間がトップ3となっています。近年は確実に暑くなってきています。また、6月と9月の平均気温を比べると9月の方が高くなっています。一般的に夏は6月から8月までとされますが、9月までが夏と言ってもいいように感じます。一方で、雨が強く降る日もありましたね。秋雨前線が停滞したことで大気の状態が不安定になり、非常に激しい雨が降りました。富山市では、先月21日の午前0時までの3時間に84.5ミリの雨が降り、9月の3時間降水量の最大値を更新しました。この雨で、一部の道路が冠水して通行止めとなりました。こういった極端な大雨が降った要因のひとつとして海面水温が平年より高く、湿った空気が流れ込みやすかったことが考えられます。先月下旬から朝晩は肌寒さを感じる日もありましたね。はい、きょうも各地で雨が降る時間帯がありましたが、これは上空に寒気が入ったためです。北陸の上空5500mはマイナス12度以下でこれは先週と比べると6度も低く、今夜遅くまで落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意してください。ただ、気象庁がおととい発表した早期天候情報では、今月5日ごろから「かなりの高温」になると注意を呼びかけています。この先もしばらくは、寒暖差の大きい日が続きます。体調管理に十分ご注意ください。