CASIO CLASSICの新作が先行発売♡シルバー＆ゴールドで魅せる腕時計

TiCTACで注目の「CASIO CLASSIC PREMIUM SERIES」が、2025年10月17日（金）に全国発売に先駆けて先行発売されます♡ 先行予約は10月1日（水）から可能。シルバーA1000A-7JF（15,400円・税込）、ゴールドA1000G-9JF（20,900円・税込）は、70～80年代のレトロ感をまとった高質感メタルと便利機能を備えたデジタル時計でオシャレを楽しんで♡

シルバーA1000A-7JFで上品な日常を



A1000A-7JF

シルバーのA1000A-7JF（15,400円・税込）は、ワントーン仕上げでシンプルながら洗練された印象。

日常のスタイリングに合わせやすく、ユニセックスなサイズ感でパートナーとシェアするのもおすすめです。ストップウオッチやアラーム、LEDバックライトなど便利機能も充実しています。

ゴールドA1000G-9JFで華やかに演出



A1000G-9JF

ゴールドのA1000G-9JF（20,900円・税込）は、マットで高級感のあるメタル仕上げが魅力。アクセサリー感覚で身に着けられ、特別な時間にも寄り添います。

オートカレンダーや12/24時間表示切替など実用性も兼ね備え、日々の暮らしをより豊かに彩ります♪

CASIO CLASSIC FAIRで先行体験



10月31日（金）まで全国TiCTAC系列店で開催される「CASIO CLASSIC FAIR」では、新作を含めたPREMIUM SERIESを実際に手に取り、先行体験できます。

公式オンラインストアでも予約受付中なので、気になる方は早めにチェックを♡

CASIO CLASSICで日常に上質なひと時を



シルバーA1000A-7JF（15,400円・税込）、ゴールドA1000G-9JF（20,900円・税込）がTiCTACで先行発売開始♡

70～80年代のレトロデザインを現代風にアレンジしたPREMIUM SERIESは、デイリーにもお出かけにも寄り添う上品なデジタルウォッチ。

便利機能も充実し、日常をより心地よく、特別な時間をより華やかに演出してくれます。