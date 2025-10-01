黒部市では昨夜、クマの目撃が4件相次ぎました。



市役所などがある市の中心部でも目撃され、近くの高校ではきょう午前中、生徒を自宅待機させるなどの対応に追われました。



県内ではきょうもクマの目撃や痕跡が見つかっていて、警察などが注意を呼び掛けています。



佐伯翔太キャスター

「黒部市の桜井高校近くに来ています。校舎から道路を1本はさんだ第2グラウンドの周辺で昨夜、クマが目撃されたということです」





黒部市の桜井高校周辺は、市役所や住宅がある市の中心部です。きのう午後7時半過ぎ、成獣とみられるクマ1頭が目撃されました。学校によりますと第2グラウンドの近くから学校方向に逃げたという情報がありました。藤田和彦 桜井高校校長「子どもたちの登下校や部活動、部活してるときに…とか考えたら本当に怖くて。我々ができることは限られているというのも一方でありますし、子どもたちの安全最優先では考えていきますけども」桜井高校ではきょう午前中、生徒を自宅待機としました。また、黒部市内の小中学校でもできるだけ保護者による送迎を呼びかけるなど各校で対応に当たりました。近くに住む人は…「こんなところに出てびっくりした」黒部市によりますと、昨夜午後7時半過ぎから午後9時半までの間に桜井高校近く、前沢公民館の近く、北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」近く、若栗北交差点付近の4か所でいずれも成獣とみられるクマ1頭の目撃が相次ぎました。通報を受け、黒部警察署や市の職員などが昨夜現場周辺でパトロールを行ったほか、けさは午前5時半からクマが移動したとみられる黒部川の河川敷を中心に捜索が行われました。発見には至りませんでしたが、黒部市若栗の黒部川の支流近くでパトロール中にクマの足跡とみられるものが発見されました。砂の上に点々とくぼみができているのが確認できます。市によりますと目撃されたクマは同じ個体とみられるということです。警察によりますと今のところけが人はいません。県内ではきょう富山市、魚津市、氷見市でもクマの目撃や痕跡が報告されています。