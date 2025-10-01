被害総額1億円か…“ウソの処方箋”で高額医薬品だまし取った疑いで現役医師の男（44）逮捕　卸会社に売りさばいていたか「借金の返済に充てるため」

東京・大井警察署で目撃されたのは、視線を下に向けながら歩く男。

処方箋を偽造し、薬局から約400万円相当の医薬品をだまし取った疑いで逮捕された、医師の小西悠太郎容疑者（44）です。

どのような手口だったのでしょうか。

小西容疑者は2021年7月から8月にかけ、自身が運営していたクリニックで、診療していない高齢女性2人分の偽の処方箋を作り、薬局にFAXで送信していたのです。

すると、しばらくして関係機関に「身に覚えのない処方がある」との声が多数寄せられ事件が発覚。

小西容疑者が「患者が取りにいけない」と言って自ら薬局に足を運び、薬を受け取っていたことが判明したのです。

警視庁によりますと、小西容疑者は同様の手口で数十人分の処方箋を偽造し、約1億円相当をだまし取った可能性があるということです。

小西容疑者が不正に得ていた薬の多くは1錠1万円ほどの高額な抗がん剤で、手に入れた医薬品を卸売会社に売りさばいていたとみられます。

警視庁の調べに対し、小西容疑者は「薬局から高額の薬をだまし取った」「借金の返済に充てるためだった」と供述しています。

警視庁は余罪についても調べを進めています。