園児と高齢者が一緒にサツマイモを収穫 実りの秋を楽しむ♪ 秋田・大館市
大館市で、保育園児と高齢者が一緒に、サツマイモを収穫しました。
子どもたちは、“おじいちゃん・おばあちゃん”のサポートを受けながら、元気いっぱいに実りの秋を楽しみました。
サツマイモを収穫したのは、大館市の十二所保育園と二井田保育所の園児、それに地元の高齢者のあわせて約30人です。
県の北部シルバーエリアでは、世代間の交流を深めてもらおうと、2002年から地元の園児と高齢者が一緒にサツマイモの苗植えと収穫をしています。
去年よりも大きく育ち、豊作になったサツマイモ。
地域の“おじいちゃん・おばあちゃん”のサポートを受けながら、元気いっぱいに収穫しました。
記者
「どうですか？大きいのとれて」
園児
「うれしかった」
園児
「ほるのがたのしかった」
記者
「いっぱい大きいおイモとれたけどどうだった？」
園児
「めっちゃうれしかった」
園児
「でっかいのでてきて、、重かったちょっと」
記者
「何にして食べたいとかあるかな？」
園児
「んーと、焼きイモとスイートポテト」
力をあわせ、みんなで、実り秋を楽しんだ子どもたち。
収穫したサツマイモは、それぞれの保育園で焼きイモ会を開いて味わうことにしています。