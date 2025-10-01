県議会では市街地での出没や人身被害が相次ぐクマへの対策について議論が交わされました。



議員からはいわゆる公務員ハンターの導入が提案されましたが、鈴木知事は国の制度変更が必要との認識を示したうえで、東北各県と連携し、国への要望を検討すると述べています。



県議会では、締めくくりの総括審査が30日に続いて行われ、市街地での出没や人身被害が相次いでいるクマへの対策について議員から質問が相次ぎました。





県生活環境部 信田真弓部長「まずはあの山から人里に下りてくるところの進入路に対して何かできないかということで、今現在、電流による刺激を与えるようなマット形式のものを調査研究を行っているところであります」電気マットは、動物がマットに触れると電気が流れる仕組みで、電気柵と同じような効果が期待されています。県自然保護課は今年4月にクマの研究者と現地視察を行い、市街地での出没を防ぐ手段について検討を重ねてきました。森林総合研究所東北支所 大西尚樹さん「（対策すれば）去年まであっちに行っていた個体は、ここが通れなくなったらこっち（フェンス）を乗り越えていくと思うんですね。でも新規に向こう（市街地）に行く個体は防げる。だから5年ぐらい、これから5年ぐらいかけて徐々に減ってくる。 」県はこの電気マットの効果について鹿角市での調査結果を3月までにとりまとめることにしています。しかし、更なる調査・研究には限界があることから国に対して支援を要望することにしています。佐藤信喜議員「ハンターは必ず団塊の世代であったり、そういったところに一気に離職されていく方々がいると思うので」「公務員で構成されるハンターを組織していくことが必要になってくる時が来るのではないかと考えておりますが」クマの駆除を担う公務員、いわゆる公務員ハンターは北海道で導入事例があります。鈴木知事「現実には、どこに捕獲するのだとか、誰の銃を使うのだとか、さまざまな制約がある中で、これは国の制度自体を変えていただかなければ対応できないというのは間違いないことです。 一方で、現場は、本当に高齢化した、しかもそれが本業ではない猟友会の皆さんの協力を得なければ、こうした極めて公的な、住民の安全確保ということができない状況というのも問題があるのは事実だと私は考えておりますので」鈴木知事はこう述べた上で「同じ悩みをもつ東北各県の知事と対話をしながら国に対しどういった要望ができるのか検討していきたい」と述べました。