1日正午ごろ、秋田市の中心市街地にイノシシが出没し警察や市に相次いで目撃情報が寄せられました。



警察が警戒に当たり、イノシシは秋田北高校近くの旭川での目撃を最後に姿を消したということです。



今のところ人や建物などへの被害は確認されていません。



廣田裕司アナウンサー

「いたいたいた、秋田市の中通エリアでイノシシが出現しました、たったいま地面に寝そべって動かなくなりました」





秋田放送のカメラがとらえた1頭のイノシシ。体長は約1メートルです。1日正午ごろ、秋田市の中心市街地でイノシシの目撃情報が警察や県、それに市に相次いで寄せられました。出没したのはJR秋田駅から1キロも離れていないエリアです。交通量の多い通り沿いには中通総合病院や店舗などが建ち並んでいます。廣田アナ「今イノシシまた動き出して民家の敷地でしょうか、奥の方に入りこんでいる状態です」人への警戒心がほとんど感じられず取材班の車の横も平然と歩いていくイノシシ。午後1時過ぎにはJRの線路に侵入し、そのまま北の方角へと去っていきました。県と市によりますと、30日は秋田市仁井田や御野場でもイノシシの目撃情報がありました。同じ固体かどうかはわかっていません。秋田市によりますと、イノシシはその後、秋田市千秋中島町にある秋田北高校近くの旭川での目撃を最後に姿を消したということです。今のところ人や建物などへの被害は確認されていません。