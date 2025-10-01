【義実家は運動会ダメ？】うちの母には「来年がナイの！」理解してくれない夫＜第6話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第6話 「来年」がないかもしれないのに
【編集部コメント】
お母さんには「来年」がないかもしれないと、涙ながらに語るエリさん。確かに大きな病気が見つかった以上、この先どうなるか分からないのは事実ですよね。でもコウタさんは「孫の成長を見たい気持ちは同じ」と主張します。「来年」がどうなるのか分からないのは、誰にでも言えること。怒りが収まらないエリさんは、少々感情的になりすぎてしまっているのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第6話 「来年」がないかもしれないのに
【編集部コメント】
お母さんには「来年」がないかもしれないと、涙ながらに語るエリさん。確かに大きな病気が見つかった以上、この先どうなるか分からないのは事実ですよね。でもコウタさんは「孫の成長を見たい気持ちは同じ」と主張します。「来年」がどうなるのか分からないのは、誰にでも言えること。怒りが収まらないエリさんは、少々感情的になりすぎてしまっているのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子