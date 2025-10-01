気象庁によりますと、きょう（1日）午前9時、フィリピンの東で“台風のたまご”にあたる“熱帯低気圧”が発生したということです。

【写真を見る】【台風情報】台風のたまご「熱帯低気圧」が発生 24時間以内に台風に発達する見込み 10月1日～17日までの16日間天気予報 シミレーションをみる【いまどこ？今後の進路は？気象庁 午後7時10分発表】

きょう（１日）午後６時現在、熱帯低気圧の中心気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予測については【画像①】のようになっています。

今後の進路は？

熱帯低気圧は



あす（２日）午前６時はフィリピンの東、

中心気圧は１００４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートル



その後、台風に発達する見込みで



あす（２日）午後６時はフィリピンの東、

中心気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（３日）午後３時はフィリピンの東、

中心気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



４日午後３時には南シナ海、

中心気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



５日午後３時には南シナ海、

中心気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



６日午後３時には華南、

中心気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



が予想されています。

全国各地の天気への影響は？

今後１６日間の天気シミレーション 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇【画像②】～【画像⑨】の通りになっています。

今後の気象情報に注意してください。