TDS“ダッフィー＆フレンズ”の新スーベニア＆グッズが登場へ！ 雪だるまバッグなど冬らしいデザイン
東京ディズニーシーは、11月4日（火）〜2026年1月7日（水）までの期間限定で、ダッフィーたちが、みんなで雪遊びをして遊ぶなかで、“雪の日のひみつ”に気づき心おどらせるストーリーを描いた「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のグッズやフードスーベニアを発売する。
【写真】冬コーデのダッフィーたちがかわいすぎる！ 新スーベニア＆グッズ一覧
■冬の新メニューも続々公開
今回登場するのは、ダッフィーたちが、冬の景色のなか、普段は気がつかないようなちょっとした幸せな瞬間を見つける様子を表現したグッズやフードスーベニア。
雪が積もったある日の出来事を思わせる、ウィンターシーズンにぴったりのダッフィーたちが描かれたグッズは、「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」の装いの「ぬいぐるみコスチューム」をはじめ、マフラーやリーナ・ベルのリュックサックに収納できるブランケットなど、冬のパークを温かく過ごせるラインナップが多数そろう。
また、ダッフィー＆フレンズをイメージした雪だるまデザインの「ぬいぐるみチャーム」、「くっつきぬいぐるみ」、「ショルダーバッグ」に加えて、クリスマス仕様のダッフィーの「ぬいぐるみコスチューム」やリーナ・ベルが抱きついた「クリスマスツリー」、オル・メルの大きな「ぬいぐるみ」も用意。ダッフィー＆フレンズと一緒にクリスマスの楽しいひと時が過ごせる、さまざまなグッズが多数並ぶ。
さらに同日から雪の日を楽しむダッフィー＆フレンズが描かれた「スーベニアランチケース」や「スーベニアドリンクボトル」などのフードスーベニアが付属する冬の新メニューも用意。スーベニアカップ付きの「チョコと紅茶のムース」やスーベニアプレートが付属する「カフェモカマフィン」といったスイーツからダッフィー＆フレンズの20周年をお祝いしたスペシャルセットまで豊富なメニューが味わえる。
そのほか、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」では、「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」をモチーフにしたランチコースやスペシャルドリンクを提供。また、ディズニーリゾートラインでは限定デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売する。
