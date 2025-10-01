新潟市のバレエスタジオに所属するアマチュアダンサー100人がクラシックバレエの公演に出演します。



5日、新潟市のりゅーとぴあで新潟市洋舞踊協会の合同公演が開かれます。公演に向けては、2024年12月に市内11のバレエスタジオに通う100人がオーディションに挑み、配役が決まりました。



■出演者 田中さくらさん(24)

「幅広い年齢の人たちが頑張って心を1つに作品を作り上げているので、そういった絆みたいなのを感じていただけたらなと思っています。」



演目は『シンデレラ』。演技のシーンが多いことや音楽のリズムの変化が特徴で、ダンサーたちは難易度の高さに悪戦苦闘しながらリハーサルに励んでいます。



■出演者 市場俊生さん(22)

「音に忠実に振り付けがはまっているので、1つでも逃してしまうとどんどん狂う。(狂うと)お客さんが見ていて気持ち良くないと思う。」



振り付けは、イギリスのバーミンガム・ロイヤル・バレエ団で最高位であるプリンシパルとして活躍していた厚地康雄さん。今回の公演に向け、月に一度は新潟市を訪れ指導にあたってきました。



■振付 厚地康雄さん

「テクニックの未完成を、表現や若いエネルギーで凌駕(りょうが)する様を見せられたらいいなと思います。」



『シンデレラ』は、5日(日)昼と夜に2公演上演されます。