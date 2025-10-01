¡Ö¸òÍ§´Ø·¸¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×ÅÐ»³¤ÎÁêËÀ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î...¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³°Õ³°¤Ê¿ÍÌ®¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶Ã¤¡ÖÇÈÆ°¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ëà°Õ³°¤ÊÆ±¹Ô¼Ôá¤È¤ÎÅÐ»³Æ°²è¤òÁ°ÊÔ¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹âÈø»³¤Ø¡£ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£Æü¤³¤Îº¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿ÅÐ»³¡£¼Â¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶Á°¤Ë¥í¥±¥Ï¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÅ¹á¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¤¤!¾Ð¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÅÐ»³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÄº¸å¤Ï¤´Ë«Èþ¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÈÅÐ»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¤¥â¥È¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤¤¹âÈø»³¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤äÅÐ»³Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Æ°²è¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Å¤¯¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖÅÐÄº¸å¤Ï¤´Ë«Èþ¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ª²Û»ÒµÙ·Æ¡£±ÉÍÜÊäµë¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë²¼»³¡£¤Ê¤ó¤ÈÎÉ¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÅÐÄº¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¸ø³«¡£¥¤¥â¥È¤¬Þ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò2¿Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¥¤¥â¥È¤µ¤ó¡×¡Ö¸òÍ§´Ø·¸¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇÈÆ°¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£