ソフトバンクの武田翔太投手（32）が1日、来季の戦力構想外であることを通告された。2012年に宮崎日大高からドラフト1位で入団し、1年目から8勝を挙げるなど鮮烈なデビュー。15、16年は2年連続で2桁勝利を挙げるなど先発の柱として活躍したが、24年4月に右肘のトミー・ジョン手術を受けたこともあり、ここ2年は1軍登板なし。結局、みずほペイペイドームでの復帰登板はかなわないまま退団となってしまった。

「武田さんにはいろいろと教えてもらいました。（戦力構想外は）びっくりした」

こう話すのはドラフト1位ルーキー右腕の村上泰斗投手（18）＝兵庫・神戸弘陵高＝だ。「『もしかしたら来年いないかもしれないから聞ける時に聞いとけよ』って。試合で勝つための配球とか、フォームの技術的な話とか、たくさん教えてもらってありがたかった」。練習で顔を合わせると、素朴な質問をぶつけ、武田からは丁寧に答えが返ってきた。高卒1年目から活躍してきた右腕の話はどれも目からうろこだった。

同じ高卒のドラフト1位右腕。ただ、武田が村上を気にかけた理由はそれだけではなかった。

「（村上が）入団してすぐくらいですかね。僕は基本、朝6時くらいからトレーニングしてて、普段は誰もいないんですけど、新人選手で唯一トレーニングルームに来てたのが彼だった」。普段から「周りを観察している」という武田。高卒新人ながら早朝から黙々とトレーニングに励む姿を見て「心意気というか、『やるんだ』っていう気持ちはめちゃくちゃ感じた。久しぶりに見込みのある子が入ってきたなと」。期待に胸が膨らんだ。

武田の後にドラフト1位入団した高卒投手の中で2桁勝利を挙げた選手はいない。「誰に何と言われようと、自分でやり始めて続けないと絶対に成果は出ない。彼にはやることを貫いてほしい」。ドラフト1位からドラフト1位へ。新たな世代に血は受け継がれる。（大橋昂平）