1日(水)は、雨が降り日中でも少し空気がヒンヤリしました。



今日から10月。月が変わった途端に空気が冷たくなりました。そして、そろそろ「衣替え」と思う人もいるかもしれませんが･･･10月もまだまだ半袖の出番がありそうです。



◆向こう2週間の予想気温（新潟市中央区）

最高気温は、4日(日)ごろまでは27℃前後で汗ばむ陽気となります。場所によっては真夏日に迫る暑さになるでしょう。まだ半袖が必要になりそうですから、完全な衣替えは今週中は控えたほうが良さそうです。

一方、7日(火)以降は23℃前後になり長袖シャツでちょうどいいくらいになりそうです。このあたりから、ようやく秋物が活躍するようになるでしょう。



最低気温は、期間中大きな変動はなくおおむね17℃前後で推移する見込みです。とくに、今週中は朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。

季節の変わり目で体調を崩さないように、服装選びに注意をするようにしてください。



さて、2日(木)の県内は次第に晴れの範囲が広がりそうです。



◆2日(木)午前9時の予想天気図

本州付近は、緩やかに高気圧に覆われるでしょう。ただ、はじめは寒気の影響が残るため一部雨雲の湧くところがありそうです。



◆今後の天気の移り変わり

1日(水)夜9時は、天気が回復するところもありますが不安定な空模様は続いて、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。

時間を進め、夜間はあちらこちらで雨雲が湧き、2日(木)朝も上・中・下越では所々で雨が降るでしょう。その後も、午前中は雨がぱらつくところがありますが、午後は各地天気が回復し、夜にかけて晴れの天気が続く見込みです。



1日(水)夜間～2日(木)午前までは、急な雨や落雷に注意をするようにしてください。