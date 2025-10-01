これからの気象情報です。

2日(木)は次第に天気が回復し、汗ばむ陽気になりそうです。



◆警報・注意報

現在、発表されているのは下記通りです。



県内全域にカミナリ注意報

新潟市・柏崎市・上越市に大雨注意報

佐渡市に、大雨・洪水注意報





◆10月2日(木)の天気

・上越地方

朝のうちは、雨や雷雨のところがあるでしょう。

ただ、日中は急速に天気が回復し、少し汗ばむくらいの陽気になりそうです。



・中越地方

傘マークはありませんが、朝は沿岸部も含めてにわか雨のところがあるでしょう。

一方、日中は次第に青空が広がる見込みです。



・長岡市と三条市周辺

朝から日差しの届くところが多いでしょう。

日中は、各地夏日の予想で日差しのもとでは汗ばむくらいになりそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

朝は雲が多く一部で雨や雷雨がありますが、昼ごろからはよく晴れるでしょう。

最高気温は26℃前後の予想で、1日(水)ほどの涼しさはなさそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝は、局地的に雨雲が湧いてカミナリを伴うこともあるでしょう。

ただ、日中は天気が回復し、半袖で過ごせる陽気になりそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、下越と佐渡ではじめ1mの予想です。



◆週間予報

この先、5日(日)まではおおむね晴れるでしょう。

ただ、6日(月)は天気が崩れ、雨風ともに強まるところがありそうです。

また、6日(月)の雨を境に暑さが落ち着く見込みで、来週は日中でも長袖が必要になるでしょう。



1日(水)夜も局地的に雨雲が発達しそうです。引き続き、土砂災害などに注意・警戒をしてください。