今夜も局地的に雨雲が発達しそう、2日の天気は？【これからの天気(1日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
2日(木)は次第に天気が回復し、汗ばむ陽気になりそうです。
◆警報・注意報
現在、発表されているのは下記通りです。
県内全域にカミナリ注意報
新潟市・柏崎市・上越市に大雨注意報
佐渡市に、大雨・洪水注意報
◆10月2日(木)の天気
・上越地方
朝のうちは、雨や雷雨のところがあるでしょう。
ただ、日中は急速に天気が回復し、少し汗ばむくらいの陽気になりそうです。
・中越地方
傘マークはありませんが、朝は沿岸部も含めてにわか雨のところがあるでしょう。
一方、日中は次第に青空が広がる見込みです。
・長岡市と三条市周辺
朝から日差しの届くところが多いでしょう。
日中は、各地夏日の予想で日差しのもとでは汗ばむくらいになりそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
朝は雲が多く一部で雨や雷雨がありますが、昼ごろからはよく晴れるでしょう。
最高気温は26℃前後の予想で、1日(水)ほどの涼しさはなさそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝は、局地的に雨雲が湧いてカミナリを伴うこともあるでしょう。
ただ、日中は天気が回復し、半袖で過ごせる陽気になりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、下越と佐渡ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
この先、5日(日)まではおおむね晴れるでしょう。
ただ、6日(月)は天気が崩れ、雨風ともに強まるところがありそうです。
また、6日(月)の雨を境に暑さが落ち着く見込みで、来週は日中でも長袖が必要になるでしょう。
1日(水)夜も局地的に雨雲が発達しそうです。引き続き、土砂災害などに注意・警戒をしてください。
