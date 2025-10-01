10月に入り、食品や飲料、交通費に光熱費と身近なものが続々と値上がりしています。暮らしにどんな影響があるのか取材しました。





■永島由菜キャスター

「10月1日から様々なものが値上げされます。街の皆さんはどのように受け止めているのでしょうか」



■30代

「休みの日も飲むし、仕事の日も持っていくし毎日使うのがペットボトル」

■60代

「ヨーグルト。毎日食べるので」

■50代

「気になる項目は全部ですね。特に電気・ガスが困る」





値上げラッシュとなる10月。帝国データバンクによりますと、今月値上げされる食品や飲料は3024品目に上ります。

分野別で最も多くなったのは酒・飲料で、「コカ・コーラ」や伊藤園の「お～いお茶」、アサヒ飲料の「三ツ矢サイダー」などペットボトル飲料は200円台になります。



■ 70代

「パックごはんは前と比べて100円近く上がっている びっくりした」



米の価格高騰の影響で、米を原料とする商品も軒並み値上げとなります。サトウ食品のパックごはん、新潟県産コシヒカリ200グラムは235円から263円に値上げ。

切り餅や丸餅なども15～29％の値上げとなります。



このほか納豆やヨーグルト、カップ焼きそばなども値上げします。



値上げの要因としては原材料や資材の価格高騰に加え、光熱費の上昇や人手不足による人件費の上昇、物流費の上昇などが複合的に重なったと帝国データバンクは分析しています。



県内のスーパーでも対応に追われています。熊本市中央区のスーパー「みやはらZ南熊本店」では1日から納豆を全種類、約10円値上げ。ポップには「涙」の文字が…





■みやはら 営業本部長・橋本憲明さん

「1か月2か月ぐらいの在庫は当店で持って、安く仕入れた分は元の値段で販売して値上げを少しでも遅らせる努力はやっていきたい」



値上げは食品だけではありません。県内の主要バス5社は、路線バスの初乗り運賃を現在の180円から200円に引き上げ。慢性的な人員不足となっている乗務員の処遇改善や、燃料費などコストが上がっていることが要因です。



■20代

「電気・ガス料金が気になる。子どもがいるのでエアコンをずっとつけているので気になる」





さらに、電気・ガス料金も、政府からの補助金が9月使用分で終了することなどの影響で、実質的に負担が上がります。

使用量が平均的な家庭で電気料金は1か月507円、ガス料金は171円高くなるということです。



街のみなさんの節約術は…



■30代

「量が多くて安い商品を選んで極力1週間持たせるような工夫はしている」

■50代

「いらない電気は消す。なるべく電気をつけずにトイレに行ったりする」

■60代

「白米にもち麦を混ぜてかさ増しするようにして（ご飯を）炊いている」



一方、家計にうれしいこんなサービスも。



■花木瞳記者

「こちらの店で毎日行われているのが野菜の詰め放題です」





山鹿市の青果店、八百福堂です。仕入れによって毎日違う野菜や果物の詰め放題を1袋300円で提供しています。

ミカンが大好きという小学生も約20個のミカンをゲット。



■子ども

「楽しかった」

■祖母

「7人家族なので、すごく助かってます」



■店側

「農家から直接仕入れたり規格外品を安く買って詰め放題に回している。物価が色々あがっているのでお得に楽しんでもらえたらと思ってやっている」



また資源エネルギー庁は電気代を節約するポイントを紹介しています。



冷房を1日1時間短縮した場合は年間約580円、1日1時間テレビを見る時間を減らした場合は年間約895円の節約になると算出しています。



一方、NPO法人熊本消費者協会の東原福美会長は「無理な節約はストレスになり、長続きしないので、無理しないことが大切」と話しています。