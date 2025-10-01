元横綱の貴乃花光司さんが、自身のインスタグラムを更新。取材を受けた際のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 貴乃花光司 】 「おじしゃん(新語)を目指します」 取材時のオフショットを公開 「イケオジ」「脚なが！」などの声





貴乃花さんは「取材を受けました。昔馴染みの記者さんと対面し、余り変わってなかったです。若い！！わたくしは、おじしゃん(新語)を目指します。」とコメントしています。久しぶりに再会した記者との交流を楽しんだ様子がうかがえます。







撮影は室内のスタジオで行われ、ベージュ色の壁を背景に、白いテーブルの上に紫や白、ピンクの花で構成された花束が飾られた空間で行われました。貴乃花さんはダークグレーのジャケットに淡いブルーのシャツを組み合わせ、丸いフレームの眼鏡をかけ、白いポケットチーフを胸ポケットに差した姿で登場しています。





写真では貴乃花さんが右手で親指を立てるポーズをしながら、カメラに向かって微笑んでいる様子が捉えられています。



この投稿に、「ダンディ」「若返りました？かっこいいですね！脚なが！」「少しお痩せになりましたか？」「おじしゃん＋渋さにも磨きをかけてくださいね」「自分らしく生きれてる？貴乃花さんを見れて嬉しい」「おじしゃんというよりも『イケオジ』というイメージですよ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】