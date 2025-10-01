ABEMAにて2025年11月19日（水）夜10時より毎週無料配信する柴咲コウ主演のオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）が、第38回東京国際映画祭 TIFFシリーズ公式出品することが決定した。さらに、初日となる10月27日（月）には柴咲コウ、川口春奈のレッドカーペットへの登壇が決定している。

【映像】芸能事務所社長・柴咲コウVS週刊誌記者・川口春奈！スキャンダルが世に出るまでの禁断の攻防戦

スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか…『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマである。

今回公式出品が決まった、第38回東京国際映画祭は10月27日(月)〜11月5日(水)の期間で開催される、日本で最大規模の国際映画祭で毎年秋に都内で開催されている。1985年に創設され、アジアを代表する映画祭の1つとして国際的に認知されている。『スキャンダルイブ』はその中でもTIFFシリーズへの公式出品が決定しており、映画として劇場公開されない作品の配信や放送に先立って劇場で紹介する部門となっている。

10月31日（金）には第1話と第2話のプレミア上映の実施も予定しており、本日より本作のチケットが先行抽選作品として発売が開始している。詳細は東京国際映画祭の公式サイトをご確認いただきたい。

本作にて5年ぶりに主演を務める柴咲コウは、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を演じる。また、本作にて柴咲と初共演となる川口春奈は、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付けた芸能週刊誌記者・平田奏を演じる。記事が出るまで、あと72時間。スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は…。