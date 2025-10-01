【キャラ絵で学ぶ！ 仏教 図鑑 【もっと深掘り編】】 発売中 価格：1,870円

すばる舎は、キャラ絵シリーズ最新刊「キャラ絵で学ぶ！ 仏教図鑑 【もっと深掘り編】」を9月20日に発売した。価格は1,870円。

本作は小学生に大人気のイラストレーター・いとうみつる氏によるキャラ絵とともに、世の中の様々な物事をわかりやすく解説する「キャラ絵で学ぶ！ 図鑑」シリーズの1冊。高い人気を誇る「仏教図鑑」について、読者からさらなる深掘りを求める声が多く寄せられたことから「深掘り」編が登場した。

今作では、前作で紙幅の都合で触れられなかった日本への仏教の伝来や発展の経緯、主要な宗派の紹介、名刹・仏教芸術の紹介などを「深掘り」して解説。新イラストも満載で、仏教への興味をさらに広げつつ、実際に名刹などに足を運びたくなる構成となっている。

目次

はじめに

１章 日本に仏教がやってきた！

２章 日本の仏教宗派の誕生

３章 すごい仏像がいっぱい！

４章 有名寺院に行ってみよう！

５章 パワーをもらえる霊場めぐり！

６章 修行体験で仏教にふれてみよう！

