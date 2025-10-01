声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

9月27日のゲストはDIALOGUE＋の鷹村彩花さん、飯塚麻結さん！

ニューEP『PENTA+LOGUE』について伺いました。

9月17日にリリースされた『PENTA+LOGUE』。発売後の登場ということで、DIALOGUE＋のファン、ログっ子からどんな声が届いているのか聞いてみました。「発売する前って結構ドキドキしていて。どんな声が来るかな、どうなんだろうって思いつつも、見栄を張ってぐらいの感じ、自信持って曲作ったんですよって。予想以上の声が届いた時に本当にびっくりしちゃって。安心しました。（飯塚）」

一曲目の『DIALOGUE＋THE MOVIE』からテンションMAX！歌いこなすのはとても大変なようです。「息が苦しくて苦しくて苦しくて辛くて笑っちゃう（飯塚）」「レコーディングの時に1回ツルっと歌ってみましょうみたいな時間があるんです。パート決めはされてるけど、歌えるところは歌ってねみたいな感じで（鷹村）」「どう歌うのかが変わってきたりするので、この曲はどういう風に持ってきたんだろう、聞きたいなみたいなタイムが最初にあったんですけど、窒息死するかなって（飯塚）」

そんな『DIALOGUE＋THE MOVIE』をはじめ、リリース前の新曲発表生バンドライブで『PENTA+LOGUE』の楽曲を全曲披露！総合プロデューサーの田淵智也さんからはライブ中、いろんな指示が飛ぶそうです。「ライブ中にイヤモニから“ここしっかり休んで大丈夫だから”とか“踊らせてけ！”とかくるんです。田淵さんにもこの辛さを味わって、体感して欲しいんですけど、田淵さんのライブを見ると一生動いてるからできちゃうかもとも思ってます（飯塚）」

『DIALOGUE＋THE MOVIE』を提供してくれた玉屋2060%さんは、曲作りの前にメンバーに様々な質問をぶつけた上で制作していました。「DIALOGUE＋の活動についてどう思ってるんですか？とかあなたは元々どういう人間なのですか？とか、結構面接みたいな感じ。パーソナルな部分も聞かれて、これがどうやって曲になるんだろうと思ったらこの物量で帰ってきたんで、なるほど確かにって！（飯塚）」

田淵さんが作詞を手掛けた『ジントニック・ディスコ』は、飯塚さんにとって思い入れのあるナンバーになったようです。「テンポもキーもどっちも好きなんですけど、私、元々お酒が大好きで。歌詞の中に“まあそういうことなんで、ジントニックいただけますか？”ってあるんですけど、私が担当してて（飯塚）」「DIALOGUE＋のお酒担当！（鷹村）」「うれしいって思って、やっぱ私が言うべきだよなと思いながら、もうめっちゃ気持ちよかったですね（飯塚）」

清竜人さん提供の『２人、降り積もっていく』の話ではレコーディングに臨む鷹村さんならではの考えが明らかに！「キャラを想像して、こういうキャラクターで歌おうって意識して歌っています。ファンタジー作品みたいな感じで持っていったんです。ディズニープリンセスの気持ちと思って。“私はヒロインプリンセスよ、だから跪きなさい”ではないけど。“逢いに来てよ 今すぐ今すぐ”という歌詞もあるんですけど、私が姫なんだからみたいな気持ちで歌ったので、聞いてくださってるみなさんに想像はお任せするけど、私はこうしたいけどね、みたい気持ちは一応あるんです（鷹村）」

リード曲『じょいふるしあんてっ！』は、「カタカナも多いし、“ラッタッタッタッタッタッタッタッ”ってなんだろうみたいな。私たちがリハーサルしているスタジオに田淵さんが入ってくる時、やっぴーって入ってくる時期があって、やっぴーおじさんって言ったんですけど、挨拶っていう意味なのかなって思いながら歌ってたんです。ライブ見た友達からも“なんかやっぴーが頭から離れなくて”って言われて（飯塚）」

監督さんのこだわりが詰まったMVには、飯塚さんオススメのシーンがあるそうです。「ポーズは自由なんですけど、1回だけ決められた動きをするタイミングがあって。その時にきょんちゃん（守屋亨香さん）だけ腕の角度が上にぎゅーんって上がってて。多分きょんちゃんの脇よりドラム缶の方が大きい。そこをみんなに見てほしい。めっちゃ可愛い！（飯塚）」

デビューした時から週2回のレッスンを継続しているDIALOGUE＋！NEW EP『PENTA+LOGUE!!』はお二人にとってどんな作品になったのでしょうか？

「もうDIALOGUE＋のニュースタンダードを確立するぞというイメージで作ったものなんですけど、実際の私たちも初めて出会うDIALOGUE＋の曲になったなっていう印象があります（飯塚）」「音楽業界でこの5曲がスタンダードというか、踏襲する曲が増えていきそうだなって思えた5曲だなと思いました（鷹村）」