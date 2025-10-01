ソフトバンクは１日、武田翔太投手に来季の契約を結ばないことを通告した。武田は福岡・筑後市のファーム施設を訪れ、チーム関係者にあいさつ。「寂しさしかないです。１４年間もお世話になり、たくさんの出会いがありました」と感謝を述べながら「拾ってもらえるところがあれば、全力で頑張ります」と他球団での現役続行を目指すことを表明した。

宮崎日大から１１年ドラフト１位で入団。高卒１年目の１２年から８勝１敗、防御率１・０７と抜群の成績を残した。１５年に１３勝、１６年は自己最多１４勝エースへの階段を上っていたが、以降は故障もあり、伸び悩んだ。昨年４月には、右肘のトミー・ジョン手術。今季はファームでは実戦に復帰していたものの、２年連続で１軍登板がなかった。

「今年が始まる時点で（最後だと）覚悟して、後悔のない、納得できる１年にしようと思ってやってきた。予定よりも早く復帰した。少しでも早くと思っていたけど、正直を言えば、難しかった」と本音を吐露。同手術は完全復帰まで２年を要するとされるが、満たないままの退団となった。ただ、最近の状態は上向き。「せっかく手術して強化したので、披露できるように」と語った。