◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第２節 神戸―メルボルン・シティー（１日・御崎公園）

Ｊ１の神戸が、ＡＣＬＥ第２節のスタメンを発表した。

９月１７日のＡＣＬＥ第１節・上海海港戦（浦東）から公式戦３連勝中の神戸は、元日本代表ＧＫ権田修一が加入後初出場。今季はＪリーグの規定上ＡＣＬＥのみの出場となるが、自身にとっても６月にハンガリー１部のデブレツェニＶＳＣを退団して以来となる公式戦出場となる。９月２７日の清水戦（ノエスタ）でイエローカードを提示され、次節（浦和戦）出場停止となるＤＦマテウストゥーレルも先発。ベンチメンバーには下部組織所属の１６歳、ＭＦ里見汰福らも名を連ねた。

神戸のスタメンは以下の通り。

【神戸】

▼ＧＫ 権田修一

▼ＤＦ 飯野七聖、マテウストゥーレル、カエターノ、岩波拓也

▼ＭＦ 山内翔、浜崎健斗、グスタボクリスマン、汰木康也

▼ＦＷ ジェアンパトリッキ、小松蓮

▼ベンチメンバー 前川、、ウボングリチャードマンデー、山川、酒井、井出、鍬先、里見、大西、宮代、冨永、瀬口、宮原