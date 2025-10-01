小芝風花、“胸元チラリ”タンクトップ姿で“意味深”ポーズ見せるショットに「何か意味ありげですね」「変身ポーズ??」「不意にスマホ開いたらこの美少女はやばい」
俳優の小芝風花（28）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。“胸元チラリ”な爽やかタンプトップ姿で“意味深”なポーズを見せる写真を公開した。
【写真】“胸元チラリ”なタンクトップ姿で“意味深”ポーズの小芝風花
写真には、両手で「3」の数字を示しているようなおちゃめなポーズを見せる小芝が笑顔で写っており、何かの告知をしているようにも見受けられる。
この投稿にファンからは「まって可愛すぎる 不意にスマホ開いたらこの美少女はやばいよおおお」「めっちゃ元気出た 表情も髪型もお洋服も全部可愛いよーーー!!」「やばいめっちゃ可愛いんやけどどうしよぉぉ！ビジュ良すぎるて！」「久しぶりの投稿ありがとう。何のポーズ??気になるなぁ」「ポーズは何か意味ありげですね お知らせ楽しみにしてます」「可愛いですね〜 変身ポーズ??」「指は何か意味があるのでしょうか？」「雰囲気がこれまでと違う！大人っぽくて可愛い これは何かの前触れですか〜」など、美しい近影に絶賛の声が多数寄せられている中、一部のファンからは鋭い声も上がっている。
小芝は翌10月1日にも顔元で「2」のポーズを見せるショットを投稿し、何かのカウントダウンを示しているとみられる。
