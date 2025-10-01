松丸亮吾、今や「行きたくても行けない」万博に言及→「わかります」「百聞は一見にしかず」
謎解きクリエイターの松丸亮吾が、10月1日までに自身のXを更新し、大阪・関西万博についてつづった。
【写真】松丸亮吾、万博でレアポケモンと2ショット
万博は10月13日の閉幕に向けて、大盛り上がり。松丸は、たびたび万博を訪れ、様子をリポートしてきた。
松丸は「万博、開幕当初はいろんな悪評をSNSで流されて『なんか知らないけど評判悪いし行かなくていいや』って風潮だったのに、今や『行きたくても行けない』ぐらい人気になってるの見ると考えさせられる」とし、「SNSで拡散されやすいネガティブな投稿に流されず自分の興味・関心を貫く信念を大切にしないとなぁ」としたためた。
ファンからは「わかります」「情報が手に入りやすいからこそ、百聞は一見にしかず、を大事にしたいなと思ってます」と同意する声のほか、「負の事は報道されてないだけ」「大阪と他のエリアの温度差もありましたね」など、さまざまなコメントが届いている。
