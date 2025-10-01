JAPANNEXTは、プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」とスポンサーシップ契約を締結したことを発表した。

JAPANNEXTは、液晶ディスプレイ製品の開発・製造・販売を行う企業だ。今回の締結にあたって、両製品開発で協力し現役のプロ選手たちが求める「最高のゲーミングモニター」を共に作り上げるとコメントしている。

■DetonatioN FocusMe コメント

モニターの視認性はゲームの勝敗を左右する重要な要素で、プロ選手たちが最も重要視するPC周辺機器の一つです。競技タイトルごとに求められる性能は異なりますが、FPS、MOBA、格闘ゲームといった複数のジャンルで日本トップクラスの選手たちを擁するDFMは、製品開発におけるベストパートナーであると自負しています。

DFMは、JAPANNEXT様の製品開発に全面的に協力し、現役のプロ選手たちが求める高い水準を満たす「最高のゲーミングモニター」を共に創り上げてまいります。

■JAPANNEX

このたび、日本を代表するプロeスポーツチームであるDetonatioN FocusMeとご一緒できることを大変光栄に思います。世界の第一線で活躍するトップ選手の皆様を応援すると共に、ゲーミングモニターの開発等にも取り組めることは、私たちにとって大きな挑戦であり喜びです。DFM様との協力のもと、プロが求める厳しい基準を満たす「最高のゲーミングモニター」を共に創り上げ、幅広いゲーマーの皆様にお届けしてまいりたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）