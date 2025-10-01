不要な衣料品を持参するだけで500円クーポンがもらえる！アツギ直営店で「フクーポンキャンペーン」実施中。《31日まで》

アツギは、2025年10月1日から31日まで、アツギ直営店で「フクーポンキャンペーン」を実施。期間中、不要になった衣料品を持参した人にはアツギ直営店で利用できる500円クーポンがもらえます。

環境に配慮しながらお得にお買い物

洗濯済みの不要な衣料品を紙袋やビニール袋などに入れ、アツギ直営店に持っていくと、500円クーポンと交換できます。

回収対象となるのは、ストッキング・タイツ・靴下・レギンス・レッグウォーマーといったレッグウェアと、ブラジャー・キャミソール・肌着のインナーウェアが回収対象です（ショーツは対象外）。

クーポンは即日から使えます。クーポン利用期限は25年11月16日まで。アツギ直営店で3300円購入ごとに1枚利用可能です。

持参された衣料品は、使用済みの服や繊維製品を回収し資源に循環させるサービス「BRING」が提携している工場へ運ばれ、リサイクルされます。

アツギ直営店は下記の通り。

【北海道】Atsugi さっぽろ地下街ポールタウン店

【東京都】Atsugi FACTORY OUTLET 南町田グランベリーパーク店

【京都府】Atsugi 京都ポルタ店

【大阪府】Atsugi 大丸心斎橋店／Atsugi 天王寺ミオ店／Atsugi クリスタ長堀店

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部